Oι πληρωμές πό τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 5 Ιουλίου

Συνολικά 89.821.690 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.375 δικαιούχους, από την 1η έως τις 5 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ:

- Από την 1η έως τις 5 Ιουλίου, θα καταβληθούν 29.800.000 ευρώ σε 1150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- Στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 321.000 ευρώ σε 438 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Στις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 12.700.690 ευρώ σε 28.737 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας).

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

- 4 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

