Παραγωγοί ΑΠΕ: Αυτός είναι ο «πράσινος» δρόμος προς την ενέργεια

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επενδυτές για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, διαπιστώνουν οι φορείς του κλάδου παρά την κατάργηση των εγγυημένων τιμών απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας και το φαινόμενο των περικοπών της παραγόμενης ενέργειας σε περιόδους υπερβάλλουσας προσφοράς.

Ωστόσο, οι ίδιοι επισημαίνουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που θα διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς με τελικό στόχο την πλήρη απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον κλάδο περιέγραψαν σε κοινή εκδήλωση οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) σημειώνοντας ότι το μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε έως τώρα η ανάπτυξη των ΑΠΕ και το οποίο έφερε τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις διεθνώς στο συγκεκριμένο τομέα δεν μπορεί να διατηρηθεί.

Τα βασικά στοιχεία που επισημαίνουν ως απαραίτητα προκειμένου η πράσινη ενέργεια να παράγεται σε ανταγωνιστικές τιμές (ώστε να συμβάλει στην συγκράτηση του κόστους αλλά και να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των εξαγωγών, δεδομένου ότι όλες οι χώρες αναπτύσσουν ΑΠΕ) είναι:

Ανάπτυξη της αποθήκευσης ώστε η "πράσινη" ενέργεια να είναι διαθέσιμη και τις ώρες που δεν φυσάει ή δεν έχει ήλιο και να περιοριστούν οι περικοπές στην παραγωγή των ΑΠΕ που εφαρμόζονται τώρα σε περιόδους υπερβάλλουσας προσφοράς, για λόγους ασφάλειας του δικτύου. Οι περικοπές έφθασαν πέρυσι στο 2 % της παραγωγής και εφέτος - καθώς μπαίνουν στο σύστημα περισσότερες ΑΠΕ - υπολογίζεται ότι θα είναι πολλαπλάσιες.

Εξηλεκτρισμός τομέων της οικονομίας όπως οι μεταφορές και η θέρμανση ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση που μπορούν να καλύψουν οι ΑΠΕ.

Ανάπτυξη των δικτύων για εξαγωγές.

Αλλαγή της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις προτεραιότητες στη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά έναντι των φωτοβολταϊκών.

Αντιμετώπιση του ελλείμματος του λογαριασμού χρηματοδότησης των ΑΠΕ, κατ αρχήν με αύξηση των εσόδων από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και με αξιοποίηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως τονίζεται, το έλλειμμα οφείλεται στις παλιές μονάδες που αποζημιώνονται με υψηλές εγγυημένες τιμές. Οι νέες μονάδες εισπράττουν χαμηλότερες τιμές από το σύστημα ενώ στο εξής δεν θα υπάρχουν εγγυημένες τιμές αλλά οι παραγωγοί θα συμμετέχουν στην αγορά και θα αποζημιώνονται με τις τιμές του Χρηματιστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.