Η κρίση στη Μέση Ανατολή ωθεί τους πετρελαϊκούς κολοσσούς στο κυνήγι νέων κοιτασμάτων

Οι επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, έχουν στερήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από ορισμένες δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών της ενέργειας προσφέρει στον πετρελαϊκό κλάδο ένα απροσδόκητο κέρδος που αναμένεται να τον βοηθήσει να εισχωρήσει σε περιοχές που προηγουμένως ήταν απρόσιτες ή είχαν εγκαταλειφθεί πριν από χρόνια, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η Exxon Mobil, η Chevron και άλλες εταιρείες του ενεργειακού τομέα επιταχύνουν τις αναζητήσεις τους για νέα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, μακριά από τους κινδύνους του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Exxon παρουσίασε πρόσφατα ένα πιθανό σχέδιο για την επένδυση έως και 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα πετρελαϊκά κοιτάσματα βαθέων υδάτων της Νιγηρίας, ενώ η Chevron επέκτεινε την παρουσία της στη Βενεζουέλα.

Η BP αγόρασε μερίδια σε πετρελαϊκά κοιτάσματα στα ανοικτά των ακτών της Ναμίμπια, και η TotalEnergies υπέγραψε συμφωνία εξερεύνησης με την Τουρκία. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνολικά, αξία 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ερευνητικές τους δραστηριότητες τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ενεργειακής έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών Wood Mackenzie την Πέμπτη.

«Μην υποτιμάτε ποτέ τον ενθουσιασμό των ανθρώπων που αναζητούν ευκαιρίες. Λένε: “Πω πω, δεν θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό ή εκείνο;”», δήλωσε ο Edward Chow, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και πρώην στέλεχος της Chevron. «Τώρα, έχετε τα μετρητά για να το κάνετε», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Πέμπτη με στελέχη της Exxon, της Chevron και άλλων πετρελαϊκών εταιρειών, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, τους προέτρεψαν να συνεχίσουν να ενισχύουν την παραγωγή πετρελαίου για να αντιμετωπίσουν την άνοδο των τιμών ενόψει μιας επικείμενης έλλειψης προσφοράς.

Θέλουν να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές

Οι πετρελαϊκές εταιρείες επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους για να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές -αλλά εντός των ορίων των τρεχόντων προϋπολογισμών τους και χωρίς να αναλάβουν το πρόσθετο κόστος σημαντικών επενδύσεων, ανέφεραν πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Συνολικά, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δαπάνησαν κατά μέσο όρο 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνες κάθε χρόνο από το 2021 έως το 2025, σύμφωνα με την Wood Mackenzie.

Τα στελέχη του ενεργειακού τομέα επικεντρώνονται επίσης σε μια μακροπρόθεσμη αποστολή: την εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου για να τροφοδοτήσουν τα κέρδη τους μέχρι τη δεκαετία του 2030. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, έχει «παγιδεύσει» το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ορισμένες δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες με δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. Η Exxon ανέφερε ότι ο πόλεμος μείωσε την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της κατά 6% το πρώτο τρίμηνο. Η εταιρεία αναμένεται να χάσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα ετησίως, μετά τις ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της στο Κατάρ. Η QatarEnergy, έχει εκτιμήσει ότι οι επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια.

Μακριά από τον Κόλπο

Προς το παρόν, ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αναμένεται να στρέψει την προσοχή του μακριά από τον Περσικό Κόλπο. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, η Chevron ανακοίνωσε ότι ξεκινούσε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την ιρακινή Basra Oil για τη συμμετοχή της σε ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία πετρελαϊκά κοιτάσματα στον κόσμο, το West Qurna 2.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι είναι αμφίβολο αν οι δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες θα υπογράψουν σημαντικές συμφωνίες στη Μέση Ανατολή έως ότου επιλυθεί πλήρως η σύγκρουση.

Αντίθετα, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ωθούν τις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους -και να κατανείμουν τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού.

Οι ενεργειακές εταιρείες προσπαθούν επίσης να ενισχύσουν τα αποθέματά τους. Σύμφωνα με την Wood Mackenzie, οι παραγωγοί πετρελαίου παγκοσμίως πρέπει να βρουν αρκετούς νέους πόρους ώστε να προσθέσουν 300 δισεκατομμύρια βαρέλια στα συνολικά τους αποθέματα, προκειμένου να καλύψουν τη παγκόσμια ζήτηση έως το 2050.

Οι Exxon, Chevron, Shell, BP και TotalEnergies εξετάζουν προσεκτικά νέες προοπτικές γεώτρησης στην Αφρική, τη Νότια Αμερική και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους για την επόμενη δεκαετία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Exxon έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της γεώτρησης στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας. Τους τελευταίους μήνες, υπέγραψε προκαταρκτικές συμφωνίες ερευνών με το Ιράκ, την Τουρκία και το Γκαμπόν. Στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η εταιρεία διεξάγει σεισμικές έρευνες για την εξεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου στα βαθιά νερά της χώρας. Οι διεθνείς δαπάνες της Exxon ανήλθαν σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων έργων ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ, η Chevron ενίσχυσε τον τομέα ερευνών, μεταξύ άλλων μέσω της περσινής εξαγοράς της Hess αξίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, προσέλαβε έναν πρώην στέλεχος της TotalEnergies, τον Kevin McLachlan, ως αντιπρόεδρο του τμήματος ερευνών. Η Chevron έχει δεσμεύσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε υπεράκτιες αναπτύξεις σε όλο τον κόσμο φέτος.

Στη Βενεζουέλα, όπου η Chevron είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής, η εταιρεία συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα σε μια συμφωνία ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων που θα ενισχύσει τη θέση της σε περιοχές πλούσιες σε βαρύ πετρέλαιο, το οποίο προτιμούν τα αμερικανικά διυλιστήρια. Η κρατική Petróleos de Venezuela πούλησε στην εταιρεία ένα επιπλέον μερίδιο συμμετοχής 13% μίας από τις κοινοπραξίες της στη Βενεζουέλα.

Επιπλέον, η Chevron πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες αργότερα φέτος στην Αίγυπτο, ενώ πρόσφατα επιβεβαίωσε σημαντικές ανακαλύψεις πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού. Νωρίτερα φέτος, κέρδισε τέσσερις υπεράκτιες μισθώσεις στην Ελλάδα, καθώς και την ανάθεση ενός τεμαχίου στην πλούσια σε πετρέλαιο Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

