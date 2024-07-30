Η Barilla Hellas κατόρθωσε να επιδείξει ανθεκτικότητα το 2023 και να επιτύχει ανάκαμψη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση στις οικονομικές της επιδόσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κύριος πυλώνας των θετικών αποτελεσμάτων υπήρξε η αναπτυξιακή δυναμική της Ανατολικής Ευρώπης, με βασικό εκφραστή της ανοδικής πορείας την Barilla Romania, η ενισχυμένη εξαγωγική προσπάθεια η οποία αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση, η αξιοποίηση των ευκαιριών της διεθνούς αγοράς καθώς, επίσης και οι επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Η βελτίωση ήρθε μάλιστα εν μέσω ισχυρών προκλήσεων και δυσμενών εξωγενών συνθηκών το 2023 για όλες τις επιχειρήσεις παγκοσμίως όπως η γεωπολιτική αστάθεια και η οικονομική αβεβαιότητα. Η γεωπολιτική αστάθεια διατήρησε το κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές, με αποτέλεσμα οι τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη, ενώ τα επιτόκια δανεισμού παρέμειναν υψηλά καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Αυτοί οι παράγοντες συνέχισαν να ασκούν πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, που στράφηκαν όλο περισσότερο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα των εταιρειών» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 124,5 εκατ. ευρώ έναντι 115,5 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 51,6 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 26,8 και το περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 41,5%. Σημειώνεται ότι παρόλο που περιθώρια κέρδους της Barilla Hellas έχουν βελτιωθεί σημαντικά το 2023, δεν έχουν ακόμα επανέλθει σε επίπεδα προ-COVID-19.

Στην Ελλάδα, οι τιμές ενέργειας το 2023 παρέμειναν υψηλές αλλά σταθερές. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις εξακολούθησαν να είναι ισχυρές, ενώ θετικό αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής είχε η εξομάλυνση των τιμών των πρώτων υλών και του σκληρού σίτου από το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εντός του 2023, η Barilla Hellas ολοκλήρωσε μια σημαντική «πράσινη» επένδυση με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο εργοστάσιο και στον μύλο. Αυτή η βιώσιμη πρωτοβουλία αντανακλά τη δέσμευσή της για περιβαλλοντική διαχείριση και συμβάλλει στην εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, ενισχύοντας την οικονομική ευρωστία της εταιρίας.

Η διοίκηση της Barilla Hellas παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί την κατάσταση, έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τυχόν αρνητικών εξελίξεων στις δραστηριότητες της εταιρείας. Για το 2024, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για τη συνέχιση των θετικών επιδόσεων που επιτεύχθηκαν το 2023, με άξονες την καλύτερη αξιοποίηση της ελληνικής αγοράς, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη και τη συνέχιση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti δήλωσε: «Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2023 αντανακλούν τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση της ομάδας μας. Μέσα από τις εξαγωγικές μας προσπάθειες και τις επενδύσεις μας στη βιώσιμη ενέργεια, καταφέραμε να βελτιώσουμε τα περιθώρια κέρδους μας και να διασφαλίσουμε μια σταθερή ανάπτυξη».

