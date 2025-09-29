Ελλάδα: Στα €29,4 δισ. η αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2024

Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει την εκρηκτική της πορεία, με τη συνολική αξία των online δαπανών να φτάνει τα €29,4 δισ. το 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Nexi Ελλάδας. Η διείσδυση του e-commerce είναι πλέον σχεδόν καθολική: το 97% των Ελλήνων χρηστών Διαδικτύου δηλώνει ότι πραγματοποίησε online αγορές τον τελευταίο μήνα, ενώ ακόμη και στις ηλικίες 65-79 ετών το ποσοστό φτάνει το εντυπωσιακό 93%.

Στην καθημερινότητα των Ελλήνων, οι online αγορές έχουν παγιωθεί σε βασικούς κλάδους. Το 50% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγόρασε ρούχα μέσα στον τελευταίο μήνα, ενώ το 37% στράφηκε σε είδη φαρμακείου και το 45% σε delivery φαγητού. Ακολουθούν κατηγορίες, όπως τα προϊόντα ομορφιάς (30%), τα παπούτσια (37%) και τα είδη οικιακού εξοπλισμού, με έμφαση στις ηλεκτρικές συσκευές (23%) και τα προϊόντα για κατοικίδια (15%)

Στην ανάλυση των δαπανών, τα ταξίδια και η διαμονή κατέχουν την πρώτη θέση με €9,1 δισ., ακολουθούμενα από υπηρεσίες (€6,5 δισ.), μόδα (€5,6 δισ.), οικιακά είδη (€5,1 δισ.) και προϊόντα καθημερινής χρήσης (€3,1 δισ.) Το γεγονός ότι υπηρεσίες, όπως οι μετακινήσεις, τα streaming και οι ασφαλιστικές καλύψεις, περιλαμβάνονται πλέον στο ηλεκτρονικό καλάθι αποτυπώνει τη διεύρυνση του e-commerce πέρα από τα παραδοσιακά αγαθά.

Στροφή στα ελληνικά e-shops

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι η εκρηκτική άνοδος της εμπιστοσύνης προς την εγχώρια αγορά: το 78% των καταναλωτών επιλέγει ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, έναντι 49% το 2023. Η αύξηση κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο αναδεικνύει την πρόοδο των ελληνικών e-shops σε θέματα εξυπηρέτησης, τιμών και αξιοπιστίας.

Η τάση αυτή ενισχύει τον τζίρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που το 2024 πραγματοποίησαν σημαντικό βήμα στην ψηφιακή αποδοχή πληρωμών με την καθολική εγκατάσταση POS.

Οι πληρωμές αλλάζουν χαρακτήρα

Η χρεωστική κάρτα είναι πλέον η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής, χρησιμοποιούμενη από το 57% των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές. Πρόκειται για θεαματική άνοδο, καθώς μόλις το 9% την επέλεγε το 2023. Σημαντική είναι και η διείσδυση εναλλακτικών επιλογών: 49% χρησιμοποιεί PayPal, 19% Revolut και 17% Apple/Google Pay. Η αντικαταβολή, αν και παραδοσιακή, παραμένει στο 21%.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι άλλο είναι το «χρησιμοποιώ» και άλλο το «προτιμώ»: το 34% των χρηστών δηλώνει πως προτιμά το PayPal, το 25% τις χρεωστικές κάρτες και το 12% την αντικαταβολή. Αυτό δείχνει ότι η ψυχολογία της εμπιστοσύνης εξακολουθεί να παίζει ρόλο, με τις διεθνείς πλατφόρμες να διατηρούν προβάδισμα.

Οι προτεραιότητες των καταναλωτών

Η ασφάλεια είναι ο βασικός παράγοντας επιλογής τρόπου πληρωμής για το 71%, ακολουθούμενη από την ταχύτητα (56%) και την ευκολία (49%). Η τιμή εξακολουθεί να είναι ισχυρό κίνητρο: το 31% των ερωτηθέντων θεωρεί τις online αγορές πιο συμφέρουσες λόγω χαμηλότερου κόστους, ενώ το 18% εκτιμά την εξοικονόμηση χρόνου και το 15% την άνεση

Το 64% των καταναλωτών δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των online αγορών του. Πάνω από τους μισούς (54%) ζητούν λιγότερες συσκευασίες, ενώ το 36% προτιμά φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επιστροφής. Μικρότερα ποσοστά δηλώνουν διατεθειμένα να δεχθούν παραδόσεις με ποδήλατο (20%) ή ακόμη και μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης (15%) για λόγους βιωσιμότητας.

