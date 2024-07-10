ΟΕΕ: Να μετατεθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2024, ζητά, με επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Το ΟΕΕ υποστηρίζει στην επιστολή του ότι η προθεσμία της 26ης Ιουλίου δεν είναι εφικτή διότι:

- Σε 17 ημέρες είναι αδύνατον να υποβληθούν οι υπόλοιπες δηλώσεις, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, από 6.616.512 φυσικά πρόσωπα (στοιχεία του 2023) μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4.510.265 δηλώσεις και από 1.589.809 δηλώσεις κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (στοιχεία του 2023) έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί 724.398 δηλώσεις (Ε3).

- Η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων άνοιξε στις 26 Απριλίου 2024 με ελλείψεις και δυσλειτουργίες και σε χρόνο περίπου δύο μηνών πριν την 30η Ιουνίου 2024, δηλαδή τη θεσμοθετημένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Με το νέο σύστημα της αυτόματης υποβολής των προσυμπληρωμένων δηλώσεων μισθωτών-συνταξιούχων, θα οδηγηθούν οι περισσότεροι φορολογούμενοι της κατηγορίας αυτής να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, λόγω λανθασμένων στοιχείων ή μη ανάρτησης από δημόσιους οργανισμούς, των βεβαιώσεων αναδρομικών ή οικονομικών ενισχύσεων.

- Οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία δικαιούνται υποχρεωτικά, βάσει νόμου, άδεια εν μέσω θέρους. Υπενθυμίζεται, ότι η καλοκαιρινή άδεια για τον κλάδο, είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να σεβαστεί η Πολιτεία.

Προστίθεται σε όλα τα παραπάνω και η υποβολή ΦΠΑ Β 'τριμήνου 2024.

Σημειώνεται ότι σήμερα, παρατηρείται μια αδυναμία εισόδου στην εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων, λόγω φόρτου του συστήματος. Το πρόβλημα αυτό θα εντείνεται όσο πλησιάζουμε στις 26-7-2024.

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ υπενθυμίζει και τη θέση του φορέα, από τον Σεπτέμβριο του 2021, για τη νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό ημερομηνίας έναρξης - λήξης, εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, με τη δέσμευση όμως ότι θα έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες και θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα χωρίς τεχνικά προβλήματα. Στη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί καταλογισμός ευθυνών για λάθη ή καθυστερήσεις, που οφείλονται στον κάθε αρμόδιο φορέα είτε από τον δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα.

«Δεν θεωρούμε δίκαιο να επιβάλλονται πρόστιμα στους φορολογουμένους για παραλείψεις και για εκπρόθεσμες υποβολές, για τις οποίες δεν είναι οι άμεσοι υπεύθυνοι. Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος είναι το τετράμηνο, από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπως ίσχυε στο παρελθόν» όπως αναφέρεται.

Το ΟΕΕ καταλήγει, επισημαίνοντας ότι «οι λογιστές - φοροτεχνικοί δεν ζητούν παρατάσεις, αλλά οι αυξημένες υποχρεώσεις που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών την ικανοποίηση του αιτήματός τους και τον σεβασμό στον επαγγελματικό κλάδο που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία τα οικονομικά μέτρα του Πολιτείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

