Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσης του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ στο Κογκρέσο μετά τα επιφυλακτικά σχόλιά του για τα επιτόκια κατά την πρώτη ημέρα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:11 ώρα Ελλάδας, με τις μετοχές των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής να ενισχύονται κατά 0,6%.

Ο Πάουελ δήλωσε χθες ότι ο πληθωρισμός «παραμένει πάνω» από τον στόχο του 2% της Fed αλλά βελτιώνεται τους τελευταίους μήνες και «περισσότερα θετικά στοιχεία θα ενίσχυαν» τα επιχειρήματα για μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.