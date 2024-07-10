Ταμείο Ανάκαμψης: Εντάσσεται έργο για τον εντοπισμό αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο: «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα».

Η συμβολή του εν λόγω έργου είναι καθοριστική για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης -ευθύνης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη- που αφορά στο σύστημα παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, του εντοπισμού και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

Ειδικότερα, στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με λήψεις αεροφωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, θα αυξάνει τη δυνατότητα των υπηρεσιών του κράτους να εντοπίζουν με τεκμηριωμένο τρόπο και να ελέγχουν περιπτώσεις αυθαίρετης δόμησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 123.988.840 ευρώ, εκ των οποίων τα 23.997.840 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Προμήθεια δορυφορικών εικόνων για όλη την Επικράτεια και παραγωγή ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη αναφοράς για 100.000 τετρ. χιλιόμετρα.

Παραγωγή ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη ακρίβειας έως 20 εκατ. από αεροφωτογράφηση με επανδρωμένο αεροσκάφος, κατά προτεραιότητα σε περιοχές με αυξημένα προβλήματα αυθαίρετης δόμησης.

Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και επιφάνειας και ψηφιοποίηση περίπου 2.020.000 κτισμάτων.

Υπολογισμός κάλυψης και συνολικής δομημένης επιφάνειας κάθε κτίσματος και δημιουργία 3D μητρώου κτιρίων.

Χρήση μηχανικής μάθησης και προσαρμοσμένων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δημιουργία Γραφείου Συντονισμού και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την παρακολούθηση της αυθαίρετης δόμησης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, καθώς και για περίοδο 8 ετών από έμπειρους μηχανικούς.

Εγκατάσταση και λειτουργία UAV σταθμών σε κρίσιμες περιοχές που θα υποδειχθούν, με σκοπό τη συχνή περιοδική φωτοληψία, κ.ά.

Υπουργείο ευθύνης του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Φορέας υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε: «Με την ένταξη του έργου «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γίνεται ακόμη ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της σημαντικής μεταρρύθμισης που σχεδιάσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε σχέση με το σύστημα παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες (drones, δορυφορικές λήψεις, αεροφωτογραφίες, κ.λπ.), κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου θα εντοπίζει τις αυθαίρετες κατασκευές. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, που αποτυπώθηκε σε νόμο του Κράτους την περασμένη άνοιξη, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων. Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην κατεδάφιση των νέων αυθαίρετων κτισμάτων, για να μηδενίσουμε τη δημιουργία νέων αυθαιρέτων και να θέσουμε έτσι τέλος σε πρακτικές δεκαετιών, που υπονομεύουν διαχρονικά τη άσκηση πολεοδομικής πολιτικής. Παράλληλα, θα επιλέγεται κάθε χρόνο και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων, προς κατεδάφιση με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολεοδομικής και χωροταξικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης, προχωρούμε στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρώ τόσο από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και κάθε σύγχρονο μέσο που παρέχει η τεχνολογία. Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη όλες τις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα χρόνιες παθογένειες με μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα και το όφελος των πολλών».

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Η καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, η νομιμότητα στις κατασκευές, ο ορθός πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελούν πάντα προτεραιότητα του ΤΕΕ. Το αποδεικνύουμε στην πράξη με αυτό το έργο. Σε λίγο καιρό, κανείς δεν θα μπορεί να χτίζει αυθαίρετα στη χώρα χωρίς να εντοπίζεται από την Πολιτεία».

