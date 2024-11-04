Η υπογραφή της σύμβασης για το έργο της πλήρους αποκατάστασης των μεταλλικών κατασκευών των δύο εισόδων του ΟΑΚΑ (Τείχους των Εθνών και Αγοράς) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, μεταξύ της Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου του ΟΑΚΑ, Ιωάννας Μπάτσου και του εκπροσώπου της Ανάδοχης εταιρείας, «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», Δημήτρη Παγκράτη, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, του Εντεταλμένου Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή και στελεχών της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Ταμείου και της Τεχνικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ που απαρτίζουν τις ομάδες έργου.

Η σύμβαση συνολικής αξίας 5.584.050,29 ευρώ προβλέπει εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης των κατασκευαστικών ατελειών στις δύο εισόδους του ΟΑΚΑ και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογράμμισε:

«Ως Κυβέρνηση υλοποιούμε τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε σταδιακά τα 111 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για όλες τις απαραίτητες εργασίες στο ΟΑΚΑ και το εμβληματικό Ολυμπιακό κέντρο της Ελλάδας μας, εδώ που χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού μας, θα ξαναλάμψει. Μέσα στα προσεχή τρία χρόνια θα μεταμορφωθεί και πάλι σε στολίδι, σε τοπόσημο όχι μόνο άθλησης, αλλά και πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπως του αρμόζει, όπως αξίζει στην κοινωνία μας».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε:

«Η υπογραφή της σύμβασης 5,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των δύο εισόδων του ΟΑΚΑ, αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τον εκσυγχρονισμό της πιο εμβληματικής αθλητικής υποδομής της χώρας. Το PPF, συνεχίζει με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ταχύτητα να ολοκληρώνει κρίσιμους διαγωνισμούς προκειμένου το ΟΑΚΑ να αποκτήσει και πάλι τη θέση που του αξίζει ως διεθνές κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού, με πολλαπλά εθνικά και οικονομικά οφέλη».

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το ΟΑΚΑ, εστιάζοντας στην ανακαίνιση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Σεβόμαστε την ιστορία του και αναλαμβάνουμε δράσεις που θα το κάνουν πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο σύγχρονο, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να είναι ένα σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές».

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

α) Στο Τείχος των Εθνών, την εκτέλεση εργασιών ελέγχων με μη καταστροφικές δοκιμές κρίσιμων στοιχείων του δομήματος, επισκευή προβληματικών συγκολλήσεων, εξασφάλιση της στήριξης του συστήματος των κοιλοδοκών, αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών, διασφάλιση στεγανότητας στο εσωτερικό της κύριας δοκού και επαναβαφή των μεταλλικών επιφανειών.

β) Στην Αγορά, την εκτέλεση εργασιών ελέγχων με μη καταστροφικές δοκιμές κρίσιμων στοιχείων του δομήματος, επισκευή προβληματικών συγκολλήσεων, αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών και επαναβαφή των μεταλλικών επιφανειών,

γ) Στα δύο Στέγαστρα Εισόδων, την εκτέλεση εργασιών ελέγχων με μη καταστροφικές δοκιμές κρίσιμων στοιχείων του δομήματος, επισκευή προβληματικών συγκολλήσεων, αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών και επαναβαφή των μεταλλικών επιφανειών,

δ) Έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών αδειών, εφόσον απαιτούνται.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF), ως διενεργούσα αρχή, ωρίμασε και δημοπράτησε τη διαγωνιστική διαδικασία. Το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το Υπουργείο Αθλητισμού, έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν με αποτελεσματικότητα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα εκσυγχρονίσουν και θα αναβαθμίσουν τo OAKA, τη σημαντικότερη ολυμπιακή αθλητική υποδομή της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.