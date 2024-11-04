Στο στάδιο της ανακαίνισης των 30 ακινήτων, δημοτικών και δημοσίων, εισέρχεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

To Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, με προϋπολογισμό ανερχόμενο στο ποσό των 610,5 χιλιάδες ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ Α.Ε. ΑΟΤΑ)» για την ανακαίνιση ενός κτιρίου και 24 ανεξάρτητων διαμερισμάτων στη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η ανακαίνιση αφορά ένα κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαμορφωθεί σε έξι αυτόνομα διαμερίσματα και 24 κατοικίες - κληροδοτήματα προς το δημόσιο, που παρέμειναν αχρησιμοποίητα επί σειρά ετών. Στο πρόγραμμα ανακαίνισης περιλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των διαμερισμάτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των αναγκών για θέρμανση και ψύξη.

Στοχεύοντας στην παροχή στεγαστικής ασφάλειας και σταθερότητας προς τους δικαιούχους, θα αφορά στη σύναψη μακροχρόνιων μισθωτικών συμβάσεων, διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών, έναντι ενός οικονομικά προσιτού μισθώματος, σαφώς μειωμένου σε σχέση με τις τιμές της αγοράς. Προβλέπεται «μίσθωμα βάσης» που υπολογίζεται με κατώτερο όριο το 5-8% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, διαιρούμενο δια του δώδεκα, το οποίο θα μπορεί να μειώνεται ή και να προσαυξάνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ήτοι του κυρίου του ακινήτου και της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ).

Μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος θα επιτευχθεί τόσο η αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων ακινήτων του Δημοσίου, όσο και η ταυτόχρονη παροχή, διασφάλιση και δημόσια εποπτεία μακροπρόθεσμης κοινωνικής ωφέλειας σε ευάλωτους πολίτες.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων ανακαινίσεων, περίπου στο α΄εξάμηνο του 2025, θα εκδοθεί και η σχετική πρόσκληση προς τους δικαιούχους, με την οποία θα οριστικοποιούνται τα κριτήρια επιλογής τους, τα οποία θα σχετίζονται με την οικογενειακή και εισοδηματική τους κατάσταση, το καθεστώς οικογενειακής επισφάλειας, επιπλέον λόγοι ευαλωτότητας κ.α.. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.housing-thessaloniki.gr και στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ www.mdat.gr.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά:

«Είναι υποδειγματικός ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα “Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες”. Από κοινού με τη δημοτική αρχή βάζουμε τη μαγιά για ουσιαστική κοινωνική κατοικία. Ανακαινίζοντας και αναβαθμίζοντας ενεργειακά δημόσια κτίρια, που θα στεγάσουν συμπολίτες μας που βρίσκονται σε στεγαστική επισφάλεια. Άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, άστεγοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, φοιτητές που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για εισαγωγή σε κάποια φοιτητική εστία, είναι όλοι εν δυνάμει δικαιούχοι των σπιτιών αυτών. Δεν ισχυριζόμαστε ότι επιλύουμε το πρόβλημα αλλά το εγχείρημα της Θεσσαλονίκης δείχνει το δρόμο.»

