Σκυλακάκης: Πράσινη μετάβαση και βελτίωση της ανθεκτικότητας, το μεγάλο στοίχημα των επόμενων δεκαετιών

Η πράσινη μετάβαση με ταυτόχρονη βελτίωση της ανθεκτικότητας είναι το μεγάλο και εξαιρετικά δύσκολο στοίχημα των επόμενων δεκαετιών, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου Green Deal 2024 που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

"Η κλιματική κρίση ήρθε πιο βίαια σε σχέση με αυτό που αναμενόταν με βάση τα κλιματικά μοντέλα", ανέφερε ο υπουργός. "Το είδαμε στη χώρα μας, το βλέπουμε τώρα στη Βαλένθια. Και οι δημοσιονομικοί πόροι για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πολλαπλή πρόκληση είναι περιορισμένοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ", πρόσθεσε.

Ο κ. Σκυλακάκης περιέγραψε ως προτεραιότητες την έμφαση στην ανθεκτικότητα, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων και του τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι υποδομές, τη σοβαρότητα στο διάλογο και την τεχνική επάρκεια που προσφέρει το ΤΕΕ.

"Είναι η εποχή της επιστήμης, με την τεχνολογία και με συλλογική δράση και όχι με πολιτικές φούσκες θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση", κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

