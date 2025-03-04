Ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 3.000 δολάρια

Όταν οι καιροί είναι αβέβαιοι και οι προοπτικές δυσοίωνες, πολλοί φοβούνται για τα χρήματά τους.Σε δύσκολους καιρούς αναζητούν επενδύσεις ανθεκτικές στην κρίση, όπως ο χρυσός, ο οποίος διατηρεί την αξία του ανεξάρτητα από το ύψος του πληθωρισμού και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.



Τον Φεβρουάριο η αξία μιας ουγκιάς χρυσού (31,1 γραμμάρια) έσπασε το φράγμα των 2.900 δολαρίων. Πρόκειται για το όγδοο ρεκόρ τιμής από τις αρχές του 2025. Όλα δείχνουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο χρυσός θα ξεπεράσει και το ψυχολογικό όριο των 3.000 δολαρίων.



Τα αίτια για την κούρσα της τιμής του χρυσού οδηγούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον πρόεδρο Τραμπ. Όπως και πολλοί άλλοι ειδικοί, έτσι και ο Φρανκ Σάλενμπεργκ, ειδικός σε ζητήματα ορυκτών στην Τράπεζα του Ομόσπονδου Κρατιδίου Βάδης-Βιρτεμβέργης (LBBW), εκτιμά ότι ο κύριος λόγος για την εκτίναξη της τιμής του χρυσού είναι «η τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ. Αυτή προκαλεί αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και κατά συνέπεια ο χρυσός θεωρείται για μια ακόμα φορά "ασφαλές καταφύγιο"».

Η ζήτηση εκτινάσσει την τιμή του χρυσού

Οι φόβοι για μια παγκόσμια κρίση τροφοδοτούνται παράλληλα και από κερδοσκόπους.Την περίοδο αυτή κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προβλέψεις του Αμερικανού επιχειρηματία και συγγραφέα μπεστ σέλερ Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, ο οποίος αναμένει το 2025 μια «μεγάλων διαστάσεων οικονομική κρίση». Συνιστά μάλιστα στους πολίτες «να ποντάρουν στην αυτάρκεια, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε επενδύσεις σε χρυσό, ασήμι και Bitcoin».



Το ενδιαφέρον για χρυσό είναι μεγάλο: από ιδιώτες που θέλουν να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, θεσμικούς επενδυτές που δεν βρίσκουν αξιοσημείωτες αποδόσεις στην αγορά και «σταθμεύουν» τα χρήματά τους σε πολύτιμα μέταλλα, αλλά ακόμα και χώρες. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Commerzbank Κάρστεν Φριτς, οι κεντρικές τους τράπεζες δεν αποκλείεται να «συνέβαλαν στην εκτίναξη της τιμής του χρυσού» αγοράζοντας μαζικά το ευγενές μέταλλο.



Συνήθως κεντρικές τράπεζες καταφεύγουν στη λύση του χρυσού όταν υπάρχει κίνδυνος επιβολής οικονομικών κυρώσεων. Αυτό ισχύει και για αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες ανησυχούν μήπως υποστούν επιπτώσεις από ενδεχόμενες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ή από συγκρούσεις μεταξύ οικονομικά ισχυρών χωρών. Σύμφωνα με την Goldman Sachs Research, οι αγορές χρυσού από αναδυόμενες οικονομίες αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Η κούρσα τιμών θα τερματιστεί

Θα σπάσει ο χρυσός το φράγμα των 3.000 δολαρίων; Ο Φρανκ Σάλενμπεργκ είναι βέβαιος: «Θεωρώ πολύ πιθανό να γίνει αυτό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα». Πάντως ο Γερμανός ειδικός σε ζητήματα ορυκτών στην LBBW εκτιμά μιλώντας στην DW ότι το τέλος της εκτίναξης της τιμής του χρυσού είναι ήδη ορατό προβλέποντας σύντομα αποσύρσεις κερδών. «Όσο προχωρά το 2025 η μάλλον αδύναμη ζήτηση για κοσμήματα και η ελαφρά μείωση της ζήτησης για νομίσματα και χρυσό από κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε πτώση της τιμής του ευγενούς μετάλλου».



Ο Κάρστεν Φριτς από την Commerzbank προβλέπει επίσης ότι η ανοδική πορεία της αξίας του χρυσού θα επιβραδυνθεί σημαντικά: «Θα το προκαλέσει η ζήτηση χρυσού από την Κίνα και την Ινδία. Οι δύο χώρες αντιπροσωπεύουν μαζί το ήμισυ της ζήτησης για χρυσό». Οι κεντρικές τράπεζες θα διαδραματίσουν εξίσου καθοριστικό ρόλο μεσοπρόθεσμα, εκτιμά ο Γερμανός ειδικός: «Όσο οι μειώσεις επιτοκίων πλησιάζουν στο τέλος τους, τόσο η τιμή του χρυσού θα αρχίσει να επιβραδύνεται».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

