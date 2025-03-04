Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,35% - Στα 304,09 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η εγχώρια αγορά παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την ισχυρή υποχώρηση των ευρωπαϊκών αγορών, στη σκιά της επιβολής δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανικός πρόεδρος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.620,15 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,35%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.619,08 μονάδες (+0,70%) και κατώτερη τιμή στις 1.592,19 μονάδες (-0,97%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 304,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 71.246.675 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,17%), του ΔΑΑ (+1,95%), της Alpha Bank (+1,72%), της ΕΥΔΑΠ (+1,38%) και της Εθνικής(+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,63%), της ΔΕΗ (-2,72%), της Motor Oil(-2,58%) και της Jumbo (-2,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 25.551.609 και 14.120.546 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 86,719 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 51,068 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 70 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+9,80%) και CPI (+3,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,49%) και Δρομέας (-5,34%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,2300 -0,38%

OPTIMA: 14,2200 -0,84%

ΤΙΤΑΝ: 39,9500 -0,37%

ALPHA BANK: 1,9810 +1,72%

AEGEAN AIRLINES: 10,7300 -0,37%

VIOHALCO: 5,5800 -1,76%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,2000 -0,76%

ΔΑΑ: 8,9100 +1,95%

ΔΕΗ: 12,8600 -2,72%

COCA COLA HBC: 41,2800 +0,78%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2500 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,7600 -0,51%

ELVALHALCOR: 2,1550 +0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,0180 +1,05%

ΕΥΔΑΠ: 5,8600 +1,38%

EUROBANK: 2,4960 -0,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 -0,46%

MOTOR OIL: 21,1400 -2,58%

JUMBO: 25,9400 -2,26%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,9000 -1,69%

ΟΛΠ: 33,0000 +2,17%

ΟΠΑΠ: 17,1000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 15,0000 -0,13%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,5200 -0,29%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2200 -3,63%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

