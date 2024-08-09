Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, με το οποίο καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου σε περισσότερες από 600 συναλλαγές και εισάγεται Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής στις συναλλαγές που παραμένει η σχετική επιβάρυνση, οι οποίες ορίζονται ρητά.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται περιλαμβάνουν τα εξής:

Καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου σε μια σειρά από σημαντικές συναλλαγές όπως: χρησιδάνειο, ασφαλιστικές συναλλαγές, σύσταση και αύξηση κεφαλαίου μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων, ενέγγυες πιστώσεις τραπεζών υπέρ εισαγωγέων, συμβατικοί τόκοι δανείων και πιστώσεων.

Επιπρόσθετα, καταργείται σε περισσότερες από 100 συναλλαγές που αφορούν σε χαρτόσημα επί παραβόλων (πχ άδεια γάμου, επαγγελματικές άδειες κλπ.).

Σημειώνεται ότι η κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου δεν συμπαρασύρει και την κατάργηση του παραβόλου για τις εν λόγω συναλλαγές. Οδηγεί ωστόσο σε μείωση της τελικής επιβάρυνσης.

Καταργείται, επίσης, σε περισσότερες από 500 συναλλαγές στις οποίες επιβαλλόταν Τέλος Χαρτοσήμου 2,4% ή 3,6% επί των κρατήσεων που αφορούν ΝΠΔΔ ή Δημόσιο (π.χ. Χαρτόσημο επί Κρατήσεων υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων), υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) κα. Για λόγους πλήρους νομικής ασφάλειας, προβλέπεται ρητώς ότι δεν επιβάλλεται Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής σε συμβάσεις, συναλλαγές και πράξεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001), του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου τραπεζικών εργασιών και του φόρου μεταβίβασης αυτοκινήτων.

Εισάγεται το νέο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής που θα επιβάλλεται επί των συναλλαγών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατάρτισής τους εφόσον ένας τουλάχιστον συμβαλλόμενος έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής για τους συμβαλλομένους. Οι συναλλαγές αυτές κατονομάζονται ρητώς στον νόμο και δεν υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους.

Το Τέλος Συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ. Η δήλωση και απόδοση του Τέλους γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον της συναλλαγής.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος (η βεβαίωση και απόδοση του γίνεται με βάση τις προθεσμίες των παρακρατούμενων φόρων), τα μισθώματα (η απόδοσή του γίνεται μέσω της υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος) και η περίπτωση τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού (η δήλωση και η απόδοση γίνεται εντός του πρώτου μήνα του επόμενου φορολογικού έτους). Για συναλλαγές με το Δημόσιο, το Τέλος Συναλλαγής καταβάλλεται ηλεκτρονικά πριν την κατάρτιση ή έκδοση της οικείας πράξης.

Οι συντελεστές του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών αποσαφηνίζονται και ορίζονται ως εξής:

1) 3,60% στα μισθώματα ακινήτων, στα τιμολόγια είσπραξης αποζημιώσεων νόμιμων τόκων και τόκων υπερημερίας και στις συναλλαγές ή συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλονται για πράξεις που δεν αφορούν αυτήν καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο ένας συμβαλλόμενος είναι Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ.

Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια διευκρινίζεται ότι: δεν επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής σε μισθώσεις που υπάγονται σε Φ.Π.Α. και σε συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας Υπόχρεος για τη δήλωση και την απόδοση του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής είναι ο εκμισθωτής. Αν ο εκμισθωτής δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τότε υπόχρεος για τη δήλωση και την απόδοση καθίσταται ο μισθωτής.

2) 2,40% εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι ή συναλλασσόμενοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ή τουλάχιστον ένας έχει τη νομική μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

3) 1,20% εφόσον πρόκειται για καταβολή αμοιβής σε φυσικά πρόσωπα ή μέλη διοίκησης και για κατάθεση ή ανάληψη από τα χρηματικά διαθέσιμα νομικών προσώπων και οντοτήτων.

4) 0,30% επί των προσκομιζόμενων επιταγών (“πινάκια”) σε πιστωτικά ιδρύματα.

Με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου:

Επεκτείνεται και για το 2024 η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιοχών στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Παρατείνεται εκ νέου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη σε ρυθμίσεις χρεών, η αναστολή ισχύος της διάταξης που προβλέπει βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.

