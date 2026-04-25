S&P: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «BBB» με σταθερές προοπτικές

Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody's το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.

Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody's το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3.

