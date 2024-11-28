Ο Μηνάς Δήμος υποψήφιος με τον συνδυασμό «Άλμα Μπροστά» στις εκλογές του ΕΒΕΑ, τομέας Μεταποίησης

Ο εκσυγχρονισμός του ΕΒΕΑ για να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος ρόλος του στην επιχειρηματικότητα είναι το όραμα του Μηνά Δήμου, ιδρυτή και CEO της εταιρείας PLASIS REAL ESTATE + DEVELOPMENT, ο οποίος συμμετέχει ως υποψήφιος για το διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΑ, στο Τμήμα Μεταποίησης, με το συνδυασμό «Άλμα Μπροστά», του Γιάννη Μπρατάκου.

Σε μια καλά οργανωμένη εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής του συνδυασμού «Άλμα Μπροστά» Γιάννης Μπρατάκος, εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής σκηνής, επιχειρηματίες, συνεργάτες και φίλοι, ο Μηνάς Δήμος παρουσίασε τις θέσεις του και το όραμά του για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ο Μηνάς Δήμος δραστηριοποιείται στο χώρο των ακινήτων τα τελευταία 25 χρόνια και με τη συμμετοχή του στις εκλογές του ΕΒΕΑ επιδιώκει να συμβάλει στην ανάδειξη του ΕΒΕΑ σε ρόλο εργαλείου ενδυνάμωσης του επιχειρηματία στη νέα εποχή του διεθνοποιημένου ανταγωνισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στη διεύρυνση της επιμελητηριακής εκπροσώπησης του κλάδου των κατασκευών και των ακινήτων.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μήνας Δήμος, η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των επιμελητηρίων είναι σήμερα επιτακτική καθώς παρά τη μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης που έχει δώσει ώθηση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, τα Επιμελητήρια αποτελούν τον τελευταίο κρίσιμο παράγοντα, με άμεση επιρροή στην επιχειρηματικότητα, στον οποίο δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση τα τελευταία επτά χρόνια.

Κουβαλώντας σημαντική εμπειρία από την επιχειρηματική του δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, ανάμεσα σε άλλα στην Κίνα και την Ινδία, ο κ. Δήμος μίλησε για την ανάγκη αναβάθμισης και θεσμικού εκσυγχρονισμού του σημαντικότερου Επιμελητηρίου της χώρας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων.

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων, τόνισε ο κ. Δήμος, είναι πολυδιάστατος και περιλαμβάνει πολλές σημαντικές λειτουργίες. Κατ’ αρχάς, παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξή τους, τη διαχείριση και τις φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη χρήση νέων τεχνολογιών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επιπλέον, λειτουργούν ως εκπρόσωποι των επιχειρηματικών κλάδων σε κυβερνητικό και δημόσιο επίπεδο, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Συνολικά, συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθοδηγώντας τις στην εφαρμογή νέων πρακτικών και στην αξιοποίηση πόρων, ενώ παρέχουν υποστήριξη σε επίπεδο νομοθεσίας και πολιτικών αποφάσεων.

Η αναδιοργάνωση των Επιμελητηρίων δεν είναι απλώς μια διαδικασία εκσυγχρονισμού των λειτουργιών τους, αλλά μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Προκειμένου τα Επιμελητήρια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, θα πρέπει αυτά να επανασυνδεθούν με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να γίνουν πιο προσαρμοστικά, καινοτόμα και υποστηρικτικά προς τα μέλη τους.

Ο κ. Δήμος τόνισε επίσης τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων από τα Επιμελητήρια, όπως:

● Η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βρουν εύκολα προσωπικό από μια ευρύτερη αγορά εργασίας, προσφέροντας υπηρεσίες καταγραφής και προβολής θέσεων εργασίας.

● Η ενίσχυση της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ακαδημαϊκούς φορείς, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων συνεργασίας για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την κατάρτιση νέων επαγγελματιών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

● Η ενίσχυση της διαρκούς εκπαίδευσης των επιχειρήσεων για την προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις και διαδικτυακές απάτες, καθώς και προώθηση της ενημέρωσης για τα συστήματα προστασίας και την ασφάλεια των δεδομένων.

● Η παροχή τακτικών ενημερώσεων για τις εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αλλαγές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και δημιουργία καναλιών ενημέρωσης για νέες νομοθεσίες και κανονισμούς.

● Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση του επιχειρηματικού εγγραμματισμού και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του πληθυσμού, ώστε να διευκολυνθεί η εκκίνηση νέων επιχειρήσεων.

● Η παροχή στατιστικών στοιχείων, δεδομένων και αναλύσεων για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι νέοι επιχειρηματίες να κατανοήσουν καλύτερα τις αγορές και τις ανάγκες τους.

Η εκδήλωση σημείωσε εξαιρετική ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον υποψήφιο, ενώ υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης του ΕΒΕΑ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με κάλεσμα για ενεργή συμμετοχή στις εκλογές του ΕΒΕΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν την 30η Νοεμβρίου, καθώς και την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2024.



Πηγή: skai.gr

