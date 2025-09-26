Ο Γ. Μανιάτης φέρνει το ζήτημα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου

Το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον ερχόμενο Νοέμβριο, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), καθηγητή Γιάννη Μανιάτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόταση για κατεπείγουσα ακρόαση των αναφορών που έχουν κατατεθεί από πολίτες-θύματα δανείων σε ελβετικό φράγκο υπερψηφίστηκε έπειτα από πρωτοβουλία του κ. Μανιάτη. Οι αναφορές αυτές αφορούν ζητήματα νομιμότητας και πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις καταναλωτών.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, δημιουργεί προοπτικές για επίλυση του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει περίπου 80.000 δανειολήπτες που καλούνται να αποπληρώσουν ιδιαίτερα επιβαρυμένα δάνεια, λόγω της σημαντικής ανατίμησης του ελβετικού φράγκου.

Ο κ. Μανιάτης τονίζει ότι «η στάση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι προκλητική. Αρνούνται πεισματικά να προστατέψουν μια από τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, για χάρη της απροκάλυπτης κερδοφορίας των τραπεζών». Υπογραμμίζει επίσης πως «το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι για ακόμα μια φορά αντιμετωπίζουν την ανικανότητα και την απροθυμία της κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.