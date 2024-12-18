Λογαριασμός
Ο Dow Jones υποχώρησε για 10η συνεχόμενη συνεδρίαση μετά τις προβλέψεις της Fed για τον πληθωρισμό

Ο Dow έπεσε πάνω από 1.000 μονάδες καθώς πλησιάζει προς το χειρότερο καθοδικό σερί από το 1974

Χρηματιστήριο

Βουτιά σημείωσαν οι σημαντικότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες την Τετάρτη, αφού η Fed σηματοδότησε βραδύτερο ρυθμό μείωσης των επιτοκίων για το 2025 από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως, καθώς υπογράμμισε ότι δεν αναμένει πως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει στον στόχο του 2% πριν από το τέλος του 2026.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε περισσότερες από 1.100 μονάδες σημειώνοντας τη μεγαλύτερη απώλειά του από τον Αύγουστο. Η 10η συνεχόμενη πτώση του Dow Jones πλησιάζει τώρα το χειρότερο καθοδικό σερί των τελευταίων 50 ετών. 

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.123,03 μονάδων (–2,58%), στις 42.326,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 716,37 μονάδων (–3,56%), στις 19.392,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 178,45 μονάδων (–2,95%), στις 5.872,16 μονάδες.

Η Fed ανέφερε ότι βλέπει πως θα προχωρήσει σε μόλις δύο μειώσεις στο βασικό της επιτόκιο το επόμενο έτος από τέσσερις που προέβλεπε μόλις πριν από λίγους μήνες. Επισήμανε ότι πιστεύει ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι το 2026.

Με άλλα λόγια, η Fed σηματοδότησε ότι τα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διατηρήσουν τον ρυθμό των αυξήσεων των τιμών.
 

