Τη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), όπως ανέμεναν ευρέως και οι αναλυτές, στο εύρος του 4,25%-4,5%. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων. Επ’ ευκαιρία της τελευταίας συνεδρίασης του έτους, η Fed αναθεώρησε τις μακροοικονομικές της προβλέψεις για το 2025, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας κατά 2,1%. Υπογράμμισε πάντως ότι δεν αναμένει πως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει στον στόχο του 2% πριν από το τέλος του 2026.

Σε μια κίνηση που αναμενόταν ευρέως από τις αγορές, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) μείωσε τα επιτόκια στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν τα επιτόκια κινούνταν ανοδικά.

Αν και δεν υπήρχε μεγάλη ίντριγκα για την ίδια την απόφαση σχετικά με τα επιτόκια, το κύριο ερώτημα ήταν τι μήνυμα θα έδινε η Fed για τις μελλοντικές της προθέσεις, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από το στόχο και η οικονομική ανάπτυξη είναι αρκετά σταθερή, συνθήκες που συνήθως δεν συμπίπτουν με χαλάρωση της πολιτικής

Με τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, η Fed έδειξε ότι πιθανότατα θα μειώσει μόνο δύο φορές ακόμη τα επιτόκια το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, ένα μέλος της FOMC διαφώνησε: Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ήθελε η Fed να διατηρηθεί το προηγούμενο επίπεδο των επιτοκίων. Η διοικητής Michelle Bowman ψήφισε αρνητικά τον Νοέμβριο, η πρώτη φορά που ένας διοικητής ψήφισε κατά μιας απόφασης από το 2005.

Η περικοπή έγινε παρά το ότι η επιτροπή αύξησε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους στο 2,5%, μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από ό,τι τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι το ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στη μακροπρόθεσμη πρόβλεψή τους στο 1,8%.

Άλλες αλλαγές στις οικονομικές προβλέψεις είδαν την επιτροπή να μειώνει το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας φέτος στο 4,2%, ενώ ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός σύμφωνα με το προτιμώμενο μέτρο της Fed ωθήθηκαν επίσης υψηλότερα σε αντίστοιχες εκτιμήσεις 2,4% και 2,8%, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου και πάνω από τον στόχο της Fed για πληθωρισμό στο 2%.

Η απόφαση της FOMC έρχεται με τον πληθωρισμό όχι μόνο να παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed, αλλά και ενώ η οικονομία προβλέπεται από τη Fed της Ατλάντα να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,2% το τέταρτο τρίμηνο και το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται γύρω στο 4%.

Αν και οι συνθήκες αυτές θα ήταν πιο συμβατές με την αύξηση ή τη διατήρηση των επιτοκίων από τη Fed, οι αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί ως προς τη διατήρηση των επιτοκίων σε πολύ υψηλά επίπεδα και τον κίνδυνο μιας περιττής επιβράδυνσης της οικονομίας. Παρά τα αντίθετα μακροοικονομικά στοιχεία, μια έκθεση της Fed νωρίτερα αυτό το μήνα σημείωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη αυξήθηκε μόνο «ελαφρώς» τις τελευταίες εβδομάδες, με ενδείξεις εξασθένισης του πληθωρισμού και επιβράδυνσης των προσλήψεων.

Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ έχει δηλώσει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων αποτελούν μια προσπάθεια αναπροσαρμογής της πολιτικής, καθώς δεν χρειάζεται να είναι τόσο περιοριστική υπό τις παρούσες συνθήκες.

Με τη σημερινή κίνηση, η Fed έχει μειώσει τα επιτόκια κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα από τον Σεπτέμβριο, έναν μήνα κατά τον οποίο έκανε το ασυνήθιστο βήμα της μείωσης κατά μισή μονάδα. Η Fed γενικά αρέσκεται να κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω με μικρότερα βήματα του μεγέθους των 25 μονάδων βάσης, καθώς αξιολογεί τον αντίκτυπο των ενεργειών της.

ΕΚΤ

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην τέταρτη διαδοχική μείωση φέτος, κατά το ίδιο επίπεδο.

Ετσι, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώθηκαν σε 3,00%, 3,15% και 3,40% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 18 Δεκεμβρίου 2024.

