Το καινοτόμο εργαλείο παρακολούθησης της βιωσιμότητας των πόλεων «Μετρονόμος» ξεχωρίζει στην Ευρώπη

Η καινοτόμος πρόταση "Μετρονόμος", που συντονίζεται από τον Δήμο Ιωαννίνων με την υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης, της ΕΛΣΤΑΤ, της Break Even Consulting και του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, διακρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ένταξή της στο πρόγραμμα NetZeroCities, που αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Horizon Europe, την καθιστά τη μοναδική ελληνική πρόταση που εγκρίθηκε για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της αστικής βιωσιμότητας.

Το πρόγραμμα NetZeroCities συγκέντρωσε περισσότερες από 300 προτάσεις από πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Μετά από έντονο ανταγωνισμό, μόλις 26 προτάσεις (που εκπροσωπούν 48 πόλεις) επιλέχθηκαν για συμμετοχή σε αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Τα Ιωάννινα και η Κοζάνη ξεχωρίζουν ως οι μοναδικές ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν μέσω της πρότασης "Μετρονόμος", αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημοτικών αρχών, επιστημονικών φορέων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών εταιρειών για την προώθηση βιώσιμων λύσεων στις σύγχρονες πόλεις.

Στo πλαίσιo του προγράμματος θα υλοποιηθούν καινοτόμες δράσεις για την κλιματική αλλαγή, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, εξασφαλίζοντας ότι οι πόλεις αυτές θα αποτελέσουν πρότυπα καινοτομίας και βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης με την εξειδίκευσή του στην αστική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, έχει δημιουργήσει εργαλείο αιχμής που χρησιμοποιεί ελεύθερα δεδομένα και δορυφορικές τεχνολογίες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των κλιματικών δράσεων. Το εργαλείο αξιοποιεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων (Big Data) και πληροφορίες από το πρόγραμμα Κοπέρνικος, για να παρακολουθήσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη χρήση ηλιακής ενέργειας και τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές. Παράλληλα, ενσωματώνει τις δυνατότητες ηλεκτροκίνησης και πρασίνου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων.

Η Break Even Consulting διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας "Μετρονόμος" στις πόλεις των Ιωαννίνων και της Κοζάνης, εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την προσαρμογή της στις ιδιαίτερες ανάγκες των πόλεων. Παράλληλα, συμμετέχει στη διαχείριση και στον συντονισμό του έργου, στον σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και στη δημιουργία στρατηγικών για τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική επέκταση της πλατφόρμας. Επιπλέον, συμβάλλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Η επιτυχία της πρότασης "Μετρονόμος" αποδεικνύει ότι η ελληνική καινοτομία και συνεργασία μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων και στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για κλιματική ουδετερότητα.

