Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,20%, στα 155,88 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.455,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε με περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφοντας υψηλότερη τιμή στις 1.458,23 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 68,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 46.780.559 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,21%), της Πειραιώς (+1,79%), της Εθνικής (+1,45%) και της Motor Oil (+1,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,14%), της Coca Cola HBC (-1,50%), του ΟΤΕ (-0,95%) και της Σαράντης (-0,92%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 29.434.442 και 4.118.699 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 65,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 44 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας +4,89% και Unibios +4,28%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -9,16% και Βιοτέρ -8,28%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,1000 -0,89%

ALPHA BANK: 1,5940 +0,57%

AEGEAN AIRLINES: 10,3000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,5000 -0,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3800 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 8,0000 +0,08%

ΔΕΗ: 11,7500 αμετάβλητη

COCA COLA HBC: 32,8000 -1,50%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9440 +1,04%

ΕΛΠΕ: 7,3450 +0,82%

ELVALHALCOR: 1,9200 -0,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7100 +1,45%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +0,34%

EUROBANK: 2,2110 +0,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,5800 +1,38%

JUMBO: 25,3000 -0,32%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0800 -0,47%

ΟΛΠ: 29,7500 -2,14%

ΟΠΑΠ: 15,7400 +2,21%

ΟΤΕ: 14,5700 -0,95%

AUTOHELLAS: 10,5600 +0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9150 +1,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 -0,92%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8300 +0,30%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

