Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,20%, στα 155,88 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 68,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 46.780.559 μετοχές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.455,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε με περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφοντας υψηλότερη τιμή στις 1.458,23 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 68,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 46.780.559 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,21%), της Πειραιώς (+1,79%), της Εθνικής (+1,45%) και της Motor Oil (+1,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,14%), της Coca Cola HBC (-1,50%), του ΟΤΕ (-0,95%) και της Σαράντης (-0,92%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 29.434.442 και 4.118.699 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 65,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 44 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας +4,89% και Unibios +4,28%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -9,16% και Βιοτέρ -8,28%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,1000 -0,89%

ALPHA BANK: 1,5940 +0,57%

AEGEAN AIRLINES: 10,3000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,5000 -0,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3800 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 8,0000 +0,08%

ΔΕΗ: 11,7500 αμετάβλητη

COCA COLA HBC: 32,8000 -1,50%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9440 +1,04%

ΕΛΠΕ: 7,3450 +0,82%

ELVALHALCOR: 1,9200 -0,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7100 +1,45%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +0,34%

EUROBANK: 2,2110 +0,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,5800 +1,38%

JUMBO: 25,3000 -0,32%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0800 -0,47%

ΟΛΠ: 29,7500 -2,14%

ΟΠΑΠ: 15,7400 +2,21%

ΟΤΕ: 14,5700 -0,95%

AUTOHELLAS: 10,5600 +0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9150 +1,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 -0,92%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8300 +0,30%

