Κομισιόν: Σταδιακή ανάκαμψη στην Ευρώπη σε ένα δυσμενές περιβάλλον - Αύξηση ΑΕΠ 0,9% στην ΕΕ και 0,8% στην Ευρωζώνη το 2024

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστρέφει σε μέτρια ανάπτυξη, ενώ η μείωση του πληθωρισμού συνεχίζεται, σημειώνει η Κομισιόν στις φθινοπωρινές τις οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Κομισιόν προβλέπει επίσης αύξηση του ΑΕΠ το 2024 κατά 0,9% στην ΕΕ και 0,8% στην Ευρωζώνη. Η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 1,5% στην ΕΕ και στο 1,3% στην Ευρωζώνη το 2025 και στο 1,8% στην ΕΕ και στο 1,6% στην Ευρωζώνη το 2026.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να μειωθεί περισσότερο από το μισό το 2024, από 5,4% το 2023 σε 2,4%, προτού μειωθεί σταδιακά σε 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026. Στην ΕΕ, η διαδικασία αποπληθωρισμού προβλέπεται να είναι ακόμη πιο έντονη το 2024, με τον πληθωρισμό να μειώνεται στο 2,6%, από 6,4% το 2023, και να συνεχίζει να υποχωρεί στο 2,4% το 2025 και στο 2,0% το 2026.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν:

Η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί καθώς η κατανάλωση ενισχύεται και οι επενδύσεις ανακάμπτουν

Αφού επανήλθε η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2024, η οικονομία της ΕΕ συνέχισε να αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου με σταθερό, αν και υποτονικό, ρυθμό.

Η αύξηση της απασχόλησης και η ανάκαμψη των πραγματικών μισθών συνέχισαν να στηρίζουν τα διαθέσιμα εισοδήματα, αλλά η κατανάλωση των νοικοκυριών ήταν συγκρατημένη. Το ακόμη υψηλό κόστος διαβίωσης και η αυξημένη αβεβαιότητα μετά την επανειλημμένη έκθεση σε ακραία σοκ, σε συνδυασμό με τα οικονομικά κίνητρα για αποταμίευση σε ένα πλαίσιο υψηλών επιτοκίων, οδήγησαν τα νοικοκυριά στο να αποταμιεύουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις απογοήτευσαν, με ευρεία συρρίκνωση στα περισσότερα κράτη μέλη και στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Ο περιορισμός της κατανάλωσης φαίνεται να μετριάζεται. Καθώς η αγοραστική δύναμη ανακάμπτει σταδιακά και τα επιτόκια μειώνονται, η κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Οι επενδύσεις αναμένεται να ανακάμψουν λόγω των ισχυρών εταιρικών ισολογισμών, της ανάκαμψης των κερδών και της βελτίωσης των πιστωτικών συνθηκών. Η ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ταμεία της ΕΕ θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση των δημόσιων επενδύσεων.

Συνολικά, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη. Το 2025 και το 2026, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν σε γενικές γραμμές με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που συνεπάγεται ουδέτερη συμβολή του καθαρού εμπορίου στην ανάπτυξη.

Συνεχίζεται η μείωση του πληθωρισμού

Η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού που ξεκίνησε προς το τέλος του 2022 συνεχίζεται παρά την ελαφρά άνοδο τον Οκτώβριο, η οποία οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας.

Οι πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών παραμένουν υψηλές, αλλά αναμένεται να μετριαστούν από τις αρχές του 2025, λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης των μισθών και της αναμενόμενης ανάκαμψης της παραγωγικότητας. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποχώρηση του πληθωρισμού προς τον στόχο στα τέλη του 2025 στη ζώνη του ευρώ και το 2026 στην ΕΕ.

Ισχυρή η αγορά εργασίας, σε επίπεδα ρεκόρ η ανεργία

Η αγορά εργασίας της ΕΕ παρέμεινε ισχυρή το πρώτο εξάμηνο του 2024 και αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Η αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με βραδύτερο ρυθμό, από 0,8% το 2024 (0,9% στην Ευρωζώνη) σε 0,5% το 2026 (0,6% στην Ευρωζώνη).

Τον Οκτώβριο, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ έφθασε σε νέο ιστορικό χαμηλό, στο 5,9%. Το 2024 στο σύνολό του προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 6,1% (6,5% στην Ευρωζώνη) και να υποχωρήσει περαιτέρω στη συνέχεια, φθάνοντας στο 5,9% το 2025 και το 2026 (6,3% στην Ευρωζώνη).

Μείωση των ελλειμμάτων λόγω δημοσιονομικής εξυγίανσης

Καθώς πολλά κράτη μέλη εργάζονται για τη μείωση των λόγων χρέους τους, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί το 2024 κατά περίπου 0,4 μονάδες βάσης, στο 3,1% του ΑΕΠ, και στο 3,0% το 2025. Το 2026, η θετική οικονομική δυναμική αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το έλλειμμα στο 2,9%. Στην Ευρωζώνη, το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί από 3,0% το 2024 σε 2,9% το 2025 και σε 2,8% το 2026.

Ωστόσο, ο συνολικός λόγος χρέους προς ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί, από 82,1% το 2023 σε 83,4% το 2026. Αυτό σε συνέχεια μείωσης κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2020 και 2023. Στην Ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί από 88,9% του ΑΕΠ το 2023 σε 90% το 2026.

Αβεβαιότητα και ρίσκα

Η αβεβαιότητα και οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές έχουν αυξηθεί. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η εντεινόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια. Μια περαιτέρω αύξηση των μέτρων προστατευτισμού από εμπορικούς εταίρους θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο, επιβαρύνοντας την οικονομία της ΕΕ.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η αβεβαιότητα των πολιτικών και οι διαρθρωτικές προκλήσεις στον τομέα της μεταποίησης θα μπορούσαν να επιφέρουν περαιτέρω απώλειες της ανταγωνιστικότητας και να επιβαρύνουν την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας. Σημειώνεται ακόμη ότι οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ισπανία αναδεικνύουν τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει η αυξανόμενη συχνότητα και έκταση των φυσικών κινδύνων όχι μόνο για το περιβάλλον και τους πληγέντες, αλλά και για την οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.