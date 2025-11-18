Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, ο Αντώνης Καμάρας ορίζεται εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο Αντώνης Καμάρας σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Connecticut College (ΒΑ) και Πολιτική Φιλοσοφία και Διεθνή Πολιτική Οικονομία στο LSE (M.Sc., M.Phil., αντίστοιχα) και έχει σημαντική εμπειρία στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και σε ζητήματα σύνδεσης της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα.

Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE σε θέματα εταιρικής διεθνοποίησης και αστικής ανάπτυξης. Εργάστηκε στην Βαλκάνια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως τραπεζικό στέλεχος. Στην συνέχεια απασχολήθηκε ως σύμβουλος του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ιδίως σε θέματα περιφερειακής στρατηγικής. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης την περίοδο 2011-2014, και μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, του Υπουργείου Οικονομικών κατά την διάρκεια της θητείας του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας της Ελλάδας με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και την ευρύτερη ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

