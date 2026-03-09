Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκε σχεδόν 30% το πρωί της Δευτέρα, μετά το κατακόρυφο άλμα των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό εν μέσω της κλιμακούμενης συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, στις 9:00 ώρα Ελλάδας, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα -το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών- αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

Αυτήν την ώρα, το ολλανδικό συμβόλαιο κινείται ελαφρώς πάνω από τα 62 ευρώ η μεγαβατώρα, καταγράφοντας άλμα 17%, διευρύνοντας το ράλι κατά 67% που σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Παραμένει ωστόσο ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Η εκτίναξη των τιμών του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ακολουθεί την κατακόρυφη μείωση της διακίνησης μέσω του Στενού του Ορμούζ εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει πλέον εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα της χωρίς να διαφαίνεται λύση.

Τα προβλήματα αυτά ώθησαν μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν την παραγωγή τους, ενώ την περασμένη εβδομάδα ανεστάλη και η λειτουργία του Ras Laffan στο Κατάρ, της μεγαλύτερης μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η Ρωσία έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακόψει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Δύση για το θέμα της Ουκρανίας.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται κάτω από το 30%, εντείνει τις ανησυχίες ότι η προσφορά LNG ενδέχεται να μην επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα μια πιθανή συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, προκειμένου να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές πετρελαίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.