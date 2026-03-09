Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να εντείνονται, τις τιμές του πετρελαίου Brent να έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και τις τιμές των καυσίμων να έχουν τραβήξει την ανηφόρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης και δηλώνει έτοιμη να ενεργοποιήσει προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά για να αντιμετωπίσει κινήσεις κερδοσκοπίας αλλά και μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης βρίσκεται το Fuel Pass, δηλαδή η επιδότηση καυσίμων στην αντλία, με εισοδηματικά κριτήρια, μέτρο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, όταν είχε ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι. «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινητοποιούμαστε..», δήλωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει «αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας».

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν κατά τους δυο κύκλους της ενίσχυσης.

