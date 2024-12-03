22 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η εικόνα στην αγορά δεν είναι ακριβώς… εορταστική

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο, έκλεισε στη 2η χαμηλότερη τιμή του έτους, στις 106,1 μονάδες. Παρότι οι προσδοκίες σε λιανικό εμπόριο και βιομηχανία βελτιώθηκαν, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες και «παραδοσιακά» η καταναλωτική εμπιστοσύνη κρατούν το γενικό δείκτη χαμηλά.

Ο δείκτης κατασκευών μάλιστα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της χρονιάς ενώ οι υπηρεσίες στο δεύτερο χαμηλότερο.

Παρά τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη απέχοντας έτη φωτός από Εσθονούς και Σλοβένους που ακολουθούν.

2/3 νοικοκυριά δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε ελαφρά ή αισθητά τους τελευταίους 12 μήνες. Μόλις 3 στους 100 δήλωσαν ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν σε σχέση με πέρυσι.

Όσο για τους επόμενους 12 μήνες, το 60% αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης έναντι μόλις 6% που περιμένει βελτίωση.

Το 68% (από 69%) τον Οκτώβριο περιμένει και επιδείνωση των οικονομικών της χώρας το ερχόμενο 12μηνο.

Περισσότεροι από 2/3, 67% (66% τον Οκτώβριο) δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» ενώ στο 8% από 7% ενισχύθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι «τρώνε από τα έτοιμα. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν 19% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διατηρήθηκε στο 7-8% όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ούτε λόγος για αποταμίευση. Με το σχετικό δείκτη να επιδεινώνεται οριακά, το 84% (83% τον Οκτώβριο) δεν θεωρεί ότι θα αποταμιεύει τους επόμενους 12 μήνες έναντι 14% που πιστεύει ότι η αποταμίευση είναι πιθανή.

Κόντρα στα παραπάνω η πρόθεση σημαντικών αγορών τους επόμενους 12 μήνες (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.) ενισχύθηκε σημαντικά. Το 52% (από 58%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% αναμένει το αντίθετο.

Ως προς το πώς αντιλαμβάνονται το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, το 64% είναι απαισιόδοξο και εκτιμά ότι οι τιμές και τον επόμενο χρόνο θα συνεχίσουν να αυξάνονται τουλάχιστον με τον ίδιο ρυθμό αν όχι υψηλότερο. Οριακή αύξηση 15% (από 14%) όσων περιμένουν σταθερότητα.

4 στους 10 προβλέπουν μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας από 41% τον Οκτώβριο.

Η ανασφάλεια των καταναλωτών φαίνεται κι από το γεγονός ότι σε ποσοστό 65,4% απαντούν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν εύκολα ή σχετικά εύκολα την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12μηνο.

Πηγή: skai.gr

