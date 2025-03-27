Βρετανία: Περικοπές ύψους 14 δισ. λιρών ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομικών

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα πακέτο περικοπών ύψους 14 δισεκατομμυρίων λιρών περιελάμβανε η λεγόμενη «εαρινή δήλωση» της υπουργού οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία επανέλαβε ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027, με το επιπλέον κόστος να καλύπτεται από τη μείωση της διεθνούς βοήθειας.

Μάλιστα, το υπουργείο άμυνας θα λάβει επιπλέον 2,2 δισ. λίρες το επόμενο έτος, τα οποία θα δαπανηθούν για νέα όπλα υψηλής τεχνολογίας, την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης στο Πόρτσμουθ και την ανακαίνιση στρατιωτικών κατοικιών.

«Το καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε το μέλλον της Βρετανίας σε έναν κόσμο που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας», είπε η Ριβς στο κοινοβούλιο την Τετάρτη. «Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία για το πόσο σοβαρά παίρνω τους δημοσιονομικούς κανόνες».

A government not stepping back, but stepping up.



A government on the side of working people.



That is what Labour represents.

Οι περικοπές που ανακοινώθηκαν αφορούν την κοινωνική πρόνοια και τις δαπάνες των υπουργείων, με τις αντιδράσεις ακόμα και από μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος να είναι έντονες, καθώς εκτιμάται ότι θα ωθήσουν 250.000 περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 50.000 παιδιών, στη φτώχεια.

Η βουλευτής Μπελ Ριμπέιρο-Άντι δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τα μέτρα τονίζοντας ότι κανένας βουλευτής των Εργατικών δεν πρέπει να «ψηφίζει για να ωθεί τα παιδιά στη φτώχεια».

Την ίδια στιγμή, το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR) μείωσε στο μισό τις προβλέψεις για την ανάπτυξη το τρέχον έτος, από 2% σε 1%. Παρά την υποβάθμιση για το 2025, η Ριβς είπε στους βουλευτές ότι οι προβλέψεις του OBR για το 2026 και μετά έχουν βελτιωθεί, εξηγώντας ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης θα μετακινηθεί από έλλειμμα 36,1 δις λιρών το 2025-26 και 13,4 δις το 2026-27, σε πλεόνασμα 6 δις το 2027-28, 7,1 δις το 2028-29 και 9,9 δις το 2029-30.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα Times, η Ρέιτσελ Ριβς επισημαίνει: «Ο κόσμος έχει αλλάξει. Μπορούμε να το δούμε παντού γύρω μας. Η παγκόσμια αβεβαιότητα αυξάνει το κόστος του κρατικού δανεισμού και πιέζει προς τα κάτω την οικονομική ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα. Τώρα περισσότερο από ποτέ, το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί μια κυβέρνηση που θα προσφέρει μια νέα εποχή ασφάλειας και ανανέωσης».

«Δεν θέλουμε να κλιμακώσουμε τους εμπορικούς πολέμους»

Παράλληλα, Ρέιτσελ Ριβς, δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στο Sky News ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμό 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Μιλώντας στην εκπομπή Sky News Breakfast, ξεκαθάρισε ότι «δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση όπου θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε για να κλιμακώσουμε αυτούς τους εμπορικούς πολέμους». Όπως τόνισε, οι εμπορικοί πόλεμοι «δεν είναι καλοί για κανέναν», καθώς καταλήγουν σε αυξημένες τιμές για τους καταναλωτές, ενισχύοντας τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν τις εξαγωγές των βρετανικών επιχειρήσεων.

Η Ριβς υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να διασφαλίσει μια καλύτερη εμπορική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπορική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγνωρίζω ότι η εβδομάδα που έρχεται είναι σημαντική. Υπάρχουν περαιτέρω συζητήσεις σήμερα, οπότε ας δούμε πού θα φτάσουμε τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

