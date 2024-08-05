Τα κρυπτονομίσματα πέφτουν θύμα μιας αποστροφής των επενδυτών προς τον κίνδυνο στις παγκόσμιες αγορές τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα το Bitcoin να φτάσει να υποχωρεί έως και 11%, με απώλειες που φτάνουν τα 270 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα Ether, μετά από το sell off στις μετοχές σε ολόκληρη την Ασία υπό τον φόβο ύφεσης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία του GoinGecko, το Bitcoin διαπραγματευόταν κατά 10% χαμηλότερα στα 53.100 $ στις 6:48 π.μ. στο Λονδίνο, προσθέτοντας σε μια πτώση 13,1% την περασμένη εβδομάδα, η οποία ήταν η χειρότερη από την περίοδο κατά την οποία το χρηματιστήριο FTX κατέρρεε. Το Ether έχασε πάνω από το ένα πέμπτο της αξίας του, πριν ανακάμψει μερικώς, αλλάζοντας χέρια έναντι 2.360$. Τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα κινούνται βαθιά στο κόκκινο.

Στις ΗΠΑ ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε 3,4% την προηγούμενη εβδομάδα ως αποτέλεσμα του χαμηλού 3 μηνών από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν και οι αγορές στον τομέα της τεχνολογίας βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση, με καταλυτικό παράγοντα τις ζημιές σε Amazon και Nvidia.

Η πτώση έρχεται εν μέσω εντάσεων στην παγκόσμια πώληση μετοχών, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές και τα ερωτήματα σχετικά με το εάν οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα ανταποκριθούν στη διαφημιστική εκστρατεία της τεχνολογίας.

Ένα ερώτημα είναι εάν τα προϊόντα θα προσελκύσουν αγοραστές λόγω της πτώσης όταν ξαναρχίσουν τις συναλλαγές ή θα υποκύψουν σε βαθύτερες εξόδους κεφαλαίων, δεδομένου ότι α ETF των ΗΠΑ που παρακολουθούν το Bitcoin υπέστησαν τις μεγαλύτερες εκροές τους σε περίπου τρεις μήνες στις 2 Αυγούστου.

