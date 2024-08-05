Τα χρηματιστήρια στο Τόκιο, τη Σεούλ και την Ταϊβάν σημειώνουν μεγάλη πτώση, καθώς τα δυσμενή στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδοτούν τους φόβους για ύφεση και φενάρουν τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές.

Στην Ιαπωνία ο δείκτης ΝΙΚKΕΙ του Τόκιο έκλεισε με βουτιά 12,82% , τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του, ενώ οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ παρά τις ανησυχίες για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχουν υποχωρήσει στα 76 δολάρια το βαρέλι από 80 την περασμένη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε χαμηλό 7 μηνών, ενώ ο NIKKEI διέγραψε επίσης όλα τα κέρδη του μέχρι στιγμής φέτος, κινούμενος σε θέση απώλειας για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, ο δείκτης Topix έχασε 10,49% στις 2.271,33 μονάδες, ενώ στην Ταϊβάν ο δείκτης Taiex σημείωνε γύρω στις 13:19 (τοπική ώρα, 08:19 ώρα Ελλάδας) πτώση κατά 8,43% στις 19.813,83 μονάδες καθώς η γιγάντια εταιρεία μικροεπεξεργαστών TSMC έχανε 9,52%, ενώ ο KOSPI στη Σεούλ κατέγραφε πτώση 8,09% στις 2.459,81 μονάδες, με τις συναλλαγές να διακόπτονται από το αυτόματο σύστημα του χρηματιστηρίου για να περιοριστεί η αστάθεια.

Η ισοτιμία του δολαρίου κατέγραψε πτώση 2,2% σε σχέση με το ιαπωνικό γεν στα 143,10 γεν, ενώ η ισοτιμία του ευρώ έναντι του ιαπωνικού νομίσματος έπεσε κατά 1,9% στα 156,35 γεν. Η ισοτιμία του ευρώ παρέμεινε σταθερή έναντι του δολαρίου στο 1,0934 δολάριο.

Οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και οι φόβοι για ύφεση στις ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το Reuters, η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2020, η κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) να τα διατηρήσει αμετάβλητα, αλλά και η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να τα αυξήσει, σε συνδυασμό με ορισμένα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα που απογοήτευσαν επηρέασαν την επενδυτική ψυχολογία με αποτέλεσμα την πτώση των μετοχών. Τη ζοφερή αυτή εικόνα, δυναμίτισαν ακόμη περισσότερο τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για ύφεση.

Ειδικότερα, τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στην άλλη όχθη του Ατλαντικού έδειξαν πως οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν τον περασμένο μήνα κατά πολύ περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι, κάτι που προκάλεσε φόβο στις αγορές, με τις αποδόσεις τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων να πέφτουν απότομα. Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά μόλις 114.000 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας, καταγράφοντας επιβράδυνση από τις 179.000 του Ιουνίου και σημαντικά χαμηλότερα από τις 185.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η ανεργία την ίδια στιγμή σημείωσε αύξηση, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, στο 4,3%.

Τα οικονομικά στοιχεία έρχονται σε συνέχεια των στοιχείων που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη για τη μεταποίηση η οποία για τον Ιούλιο συρρικνώθηκε με το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 8 μηνών.

