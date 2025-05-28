Νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο για τις εξαγωγές έως το τέλος του 2025

«Σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία, η εξωστρέφεια του ελληνικού επιχειρείν αποκτά νέα στρατηγική σημασία. Στο υπουργείο Εξωτερικών, θωρακίζουμε την εξαγωγική επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε τις υφιστάμενες αγορές και αναζητούμε νέες».

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο επετειακό συνέδριο «80 Χρόνια Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Ορίζοντας το Μέλλον των Ελληνικών Εξαγωγών: Καινοτομία, Προκλήσεις και Ευκαιρίες».

Πιο αναλυτικά ανέφερε ότι για το 2025, έχουν προγραμματιστεί 649 δράσεις. Μεγάλο μέρος των δράσεων αποτελούν συμμετοχές σε εκθέσεις με την Enterprise Greece να έχει προγραμματίσει πάνω από 50 συμμετοχές με εθνικό περίπτερο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι επιχειρηματικές αποστολές - μεταξύ αυτών όπως ανέφερε ο υφυπουργός, στο τέλος της εβδομάδας αναχωρεί αποστολή για την Ουκρανία, «όπου ανοίγονται δρόμοι για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην ανοικοδόμηση της χώρας».

Επιπλέον, για τον καλύτερο συντονισμό της εξωστρεφούς πολιτικής συγκαλείται ανά τρίμηνο το Συμβούλιο Εξωστρέφειας με τη συμμετοχή επιχειρηματικών επιμελητηρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το επόμενο συμβούλιο.

Παράλληλα, δρομολογείται η ίδρυση Γραφείων Εξωστρέφειας στις Περιφέρειες. Υπενθυμίζεται ότι λειτουργούν ήδη στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σύντομα θα λειτουργήσει και στην Περιφέρεια Κρήτης.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις από τη γεωοικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Όπως είπε, οι επιπτώσεις είναι πλέον ορατές όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά και στις επενδύσεις, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την ίδια τη θεσμική σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συνέχισε, η Ελλάδα σχεδιάζει την παρουσίαση ενός νέου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου για τις εξαγωγές έως το τέλος του 2025. Η διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου δεν θα είναι μονοδιάστατη ή τεχνοκρατική, αλλά θα βασιστεί σε ευρεία διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς και περιφερειακές αρχές.

«Χρειαζόμαστε στρατηγική στόχευση ανά χώρα, κλάδο και προϊόν» ανέφερε και πρόσθεσε ότι το σχέδιο θα ξεκινήσει με αποτίμηση των υπαρχουσών επιδόσεων και του νέου διεθνούς περιβάλλοντος, προτού δομηθούν νέες στοχευμένες εθνικές προτεραιότητες.

Στην καρδιά των παρεμβάσεων για τη στήριξη των εξαγωγών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, βρίσκεται, όπως είπε, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), μέσω μιας ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας όπου κάθε εξαγωγέας θα μπορεί να λαμβάνει προσωποποιημένη υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Βραβεύσεις

Στο πλαίσιο του συνεδρίου δόθηκαν οι παρακάτω βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις:

Τιμητική διάκριση στην Επίτιμη Προέδρο του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη για την προσφορά της

Τιμητική διάκριση στον Ομ. Καθηγητή Ποσοτικής Ανάλυσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Χαλικιά.

Τιμητική διάκριση στον εξαγωγέα Χρήστο Μπακόπουλο σε αναγνώριση της προσφοράς του επί πενήντα και πλέον χρόνια, ως Export Director της ΙΟΝ ΑΕ, στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε αγορές ολόκληρου του κόσμου.

Βράβευση ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ, στην Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου

Βράβευση ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. ΑΒΕΚ, στον Δημήτρη Νομικό

Βράβευση της ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΕ, στο Νέλο Γεωργούδη

Βράβευση Μελισσοκομική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ, στην Αλεξάνδρα Χαζάπη-Πίττα.

Τιμητική διάκριση στον όμιλο εταιρειών Βιοχάλκο, με επικεφαλή τον Μιχάλη Στασινόπουλο.

Τιμητική διάκριση στον γενικό διευθυντή Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών του ομίλου Eurobank Φίλιππο Καραμανώλη.

