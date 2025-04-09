Νέα πτώση 2,69% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, μετά τη χθεσινή ισχυρή ανοδική αντίδραση, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, καθώς εντείνεται ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος.
Άμεση ήταν η απάντηση του Πεκίνου στην απόφαση Τραμπ να ανεβάσει στο 104% τους δασμούς στις εισαγωγές από την ασιατική χώρα. Το 34% που είχε επιβάλει η Κίνα ανεβαίνει από σήμερα στο 84%.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν βαριές απώλειες, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση, καθώς εντείνονται οι φόβοι για αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
Πάντως, οι αρχικές απώλειες που ξεπερνούσαν το 4% μετριάστηκαν προς το τέλος των συναλλαγών, καθώς η Wall Street στο ξεκίνημα της συνεδρίασης έβγαλε άμυνες, κινούμενη σε θετικό έδαφος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε στις 1.528,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,69%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.496,42 μονάδες (-4,72%).
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 2,751 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,210 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58.966.699 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,88%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima (+4,17%), του ΟΤΕ (+0,75%), του ΟΠΑΠ (+0,51%) και της Aegean Airlines (+0,18%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-6,18%), της Τιτάν (-5,99%), της Πειραιώς (-5,04%), της Alpha Bank (-4,78%) και της Elvalhalcor (-3,94%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 16.053.408 και 12.323.076 μετοχές, αντιστοίχως
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 45,98 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 38,64 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 17 μετοχές, 100 πτωτικά και 5 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+7,57%) και Ικτίνος (+6,41%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (-9,35%) και Βογιατζόγλου Systems (-9, 32%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:4,4800 -3,34%
OPTIMA:14,0000 +4,17%
ΤΙΤΑΝ: 36,8500 -5,99%
ALPHA BANK: 1,9140 -4,78%
AEGEAN AIRLINES: 11,1800 +0,18%
VIOHALCO: 4,7100 -6,18%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2400 -3,58%
ΔΑΑ:8,8850 -1,17%
ΔΕΗ: 12,3400 -2,30%
COCA COLA HBC:39,1200 -3,41%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2880 -2,57%
ΕΛΠΕ: 7,0600 -2,62%
ELVALHALCOR: 1,7540 -3,94%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,3420 -2,86%
ΕΥΔΑΠ: 5,5700 -2,11%
EUROBANK: 2,1970 -1,70%
LAMDA DEVELOPMENT: 5,9800 -2,29%
MOTOR OIL: 19,6500 -2,43%
JUMBO: 23,6400 -3,43%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,9800 -3,55%
ΟΛΠ:36,5500 -2,79%
ΟΠΑΠ: 17,7700 +0,51%
ΟΤΕ: 14,8700 +0,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3680 -5,04%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,0600 -2,58%
