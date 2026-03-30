Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου - Πάνω από τα 115 δολάρια το brent

Το πετρέλαιο Brent ξεκίνησε την εβδομάδα με κέρδη, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 115 δολάρια, και παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διατάραξε τις αγορές ενέργειας.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα του, οι traders άρχισαν να αμφιβάλλουν για τις προοπτικές μιας γρήγορης επίλυσης, ιδιαίτερα μετά την ένταξη στη σύγκρουση των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, και την ανάπτυξη επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο και έδωσαν σήμα ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, αφού διέταξε την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του στο νησί Kαργκ, αντανακλώντας την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σημειώνει το Trading Economics.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται ανοδικά κατά 2,33%, στα 115,19 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαϊου) σημειώνει άνοδο 1,71%, στα 101,34 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

