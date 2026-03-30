Αυξήσεις - σοκ σε τρόφιμα ακόμη και 125% στην χονδρική μέσα σε 1 μήνα 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ένας μήνας πολεμικών επιχειρήσεων στην Μέση Ανατολή «έκλεισε» και μέσα σε αυτόν τον μήνα τις συνέπειες τις υφίσταται τόσο η παγκόσμια οικονομία όσο και ο οικογενειακός προϋπολογισμός των εγχώριων νοικοκυριών. Ένα νέο σαρωτικό «κύμα» ακρίβειας πλήττει ήδη κάθε οικογένεια στην χώρα μας, το οποίο δεν περιορίζεται πια στις αντλίες καυσίμων, αλλά αγγίζει βασικά προϊόντα όπως τα οπωροκηπευτικά αλλά και το κρέας. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν αυξήσεις στις τιμές που φτάνουν ως και το 125%!

Με τις τιμές των καυσίμων από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος να έχουν αυξηθεί πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, οι ανατιμήσεις έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανείς σχεδόν σε ολόκληρο το φάσμα προϊόντων και αγαθών που διατίθενται στην χώρα μας.

Ακριβότερο κατά 54 λεπτά κάθε λίτρο πετρέλαιο

Ξεκινώντας από τα καύσιμα και όπως προκύπτει από τα σχετικά Δελτία Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα πριν την έναρξη της σύρραξης στον Περσικό κόλπο, μέχρι και την Πέμπτη 26 Μάρτη, όχι μόνον η μέση τιμή έχει αυξηθεί ακόμη και 54 λεπτά το λίτρο, αλλά βρίσκεται σταθερά πάνω από το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο τόσο στην αμόλυβδη, όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων στοιχείων η μέση τιμή της αμόλυβδης που ήταν στα 1,75 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σκαρφάλωσε στα 2,05 ευρώ την Πέμπτη 26 Μαρτίου, «τσίμπησε» δηλαδή 30 λεπτά το λίτρο.

«Φουσκωμένη» και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, καθώς από τα 1,56 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου αυξήθηκε στα 2,10 ευρώ την περασμένη Πέμπτη ανέβηκε δηλαδή 54 λεπτά το λίτρο!

Και εάν η εικόνα στα καύσιμα θεωρείται πλέον … δεδομένη, σοκ προκαλούν οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα στα τρόφιμα, όπως αυτές αποτυπώνονται στα επίσημα δελτία χονδρικής πώλησης του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, τιμές που φυσικά θα περάσουν και στην λιανική.

Έκρηξη τιμών σε οπωροκηπευτικά και κρέατα

Συγκεκριμένα, το διάστημα από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 26 Μαρτίου, η τιμή στα κολοκύθια έχει ανέβει από το 1,30 ευρώ στα 1,50 είναι δηλαδή αυξημένη 15%.

Το κουνουπίδι από τα 80 λεπτά έχει … εκτοξευτεί στο 1,80, διαφορά 125%. Στις μελιτζάνες φλάσκες η τιμή από το 1,80 έχει ανέβει στα 2,40 ευρώ το κιλό, είναι αυξημένη με άλλα λόγια κατά 33%, ενώ σοκαριστικές είναι και οι ανατιμήσεις στις ντομάτες που από 1,20 το κιλό «απογειώθηκαν» στα 2,30, αυξημένες κατά 92%, όπως και στα ντοματίνια από τα 3,50 ευρώ στα 5,50, δηλαδή «φουσκωμένες» κατά 57%.

Ενόψει Πάσχα εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διακύμανση στις τιμές χονδρικής στα αμνοερίφια: Από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου το αρνί από 9,50 ευρώ το κιλό βρέθηκε στα 11 ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 16%, ενώ το κατσίκι επίσης από τα 9,50 πωλείται στα 11,50 ευρώ, «ενισχυμένο» κατά 21%.

Και όλα αυτά τα στοιχεία όπως προαναφέρθηκε προκύπτουν από τα επίσημα δελτία του ΟΚΑΑ και αφορούν τιμές χονδρικής, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως στην λιανική οι τιμές θα είναι υψηλότερες.

Πηγή: skai.gr

