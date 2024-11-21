ΗΠΑ: Επιβλήθηκαν κυρώσεις στην 3η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα

Κυρώσεις στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, την Gazprombank, και σε έξι ξένες θυγατρικές της επέβαλε την Πέμπτη η Ουάσινγκτον, σε μια κίνηση που αποσκοπεί να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να αποφύγει τα χιλιάδες μέτρα που επιβλήθηκαν στη χώρα από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν ανακοίνωσε ότι οι κυρώσεις που στοχεύουν τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας που παρέμενε ατιμώρητη, θα μειώσουν περαιτέρω τη στρατιωτική προσπάθεια της Ρωσίας και «θα δυσκολέψουν το Κρεμλίνο να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και να χρηματοδοτήσει και να εξοπλίσει τον στρατό του».

Επιπλέον, περισσότερες από 50 διεθνώς συνδεδεμένες ρωσικές τράπεζες, 40 Ρώσοι ομολογιούχοι και 15 Ρώσοι αξιωματούχοι στον οικονομικό τομέα επλήγησαν με κυρώσεις.

Η κίνηση έρχεται αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξουσιοδότησε αυτό το Σαββατοκύριακο την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους που προμήθευσαν οι ΗΠΑ για να χτυπήσει βαθύτερα μέσα στη Ρωσία, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς στα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, καθώς η Ρωσία αναπτύσσει χιλιάδες Βορειοκορεάτες για να ενισχύσει τον πόλεμό της, σχολιάζει το πρακτορείο AP.

Επιπλέον, την Τετάρτη το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα στείλει στην Ουκρανία τουλάχιστον 275 εκατομμύρια δολάρια σε νέα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός άγνωστου αριθμού ναρκών ξηράς κατά προσωπικού, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν σπεύδει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το Κίεβο να αντεπιτεθεί εναντίον της Ρωσίας πριν Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει καθήκοντα.

