Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, όμως υποχώρησε ο τζίρος.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Τιτάν και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.397,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,94%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.380,22 μονάδες (-0,32%) και κατώτερη τιμή στις 1.399,30 μονάδες (+1,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 86,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.542.557 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,96%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+9,36%), της Τιτάν (+4,36%), της Viohalco (+3,40%), της Lamda (+2,82%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,45%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,46%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Attica Bank και η Alpha Bank διακινώντας 5.019.923 και 3.772.844 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 13,43 εκατ. ευρώ και η Τιτάν με 8,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 41 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Elvalhalcor +9,36% και Χαϊδεμένος +7,96%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -20,91% και Νάκας -4,58%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 37,1000 +4,36%

ALPHA BANK: 1,5625 +0,48%

AEGEAN AIRLINES: 9,4450 +0,16%

VIOHALCO: 5,1700 +3,40%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5800 +2,45%

ΔΑΑ: 7,9800 +2,33%

ΔΕΗ: 11,7500 +1,64%

COCA COLA HBC: 33,1000 +0,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,6200 -1,46%

ΕΛΠΕ: 6,8000 +2,26%

ELVALHALCOR: 1,8000 +9,36%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0360 +0,29%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,35%

EUROBANK: 2,0400 +2,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2800 +2,82%

MOTOR OIL: 19,3200 +0,36%

JUMBO: 24,2000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,4000 +0,38%

ΟΛΠ: 30,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,3000 +1,80%

ΟΤΕ: 15,0100 +0,60%

AUTOHELLAS: 10,2400 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6300 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +2,27%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8100 +0,20%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

