Να πουλήσει περισσότερες πολυτελείς τσάντες σε τιμή χαμηλότερη των 1.095 λιρών (£1.095) (1.383 δολαρίων/1.314 ευρώ) στοχεύει η Mulberry Group Plc για να διευρύνει την απήχηση της struggling (σε δυσχέρεια) μάρκας και να αυξήσει τις πωλήσεις, σύμφωνα με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Το κύριο προϊόν της βρετανικής εταιρείας, η τσάντα Bayswater, πωλείται στην εν λόγω τιμή, και ο Andrea Baldo προσπαθεί να μειώσει το κόστος άλλων προϊόντων ώστε το 60% της γκάμας να πωλείται σε τιμές χαμηλότερες από την Bayswater.

«Ζητούσαμε από τους πελάτες λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Bloomberg News. «Στην πραγματικότητα, γινόμαστε μια κάπως αξιόπιστη επιλογή στην αγορά πολυτελών προϊόντων».

Ο Baldo, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας τον Σεπτέμβριο, προσπαθεί να αναστρέψει την κατάσταση, στοχεύοντας σε πελάτες που αναζητούν πιο προσιτά πολυτελή προϊόντα, εν μέσω πτώσης στη ζήτηση που πλήττει άλλους οίκους μόδας. Νωρίτερα την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ζημία της προ φόρων διευρύνθηκε σε 15,7 εκατομμύρια λίρες (19,9 εκατομμύρια δολάρια/ 18.792.565 ευρώ) για τις 26 εβδομάδες μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή Ασία-Ειρηνικός κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση λιανικών πωλήσεων κατά 31%, λόγω της κάμψης στην Κίνα, μια σημαντική αγορά για τα πολυτελή προϊόντα.

Οι δυσκολίες της Mulberry την ανάγκασαν να ανακοινώσει σχέδια για περικοπή περίπου 85 εταιρικών θέσεων, περιλαμβανομένων τμημάτων εμπορίου, προϊόντων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία απέρριψε πρόταση εξαγοράς από τον δισεκατομμυριούχο Mike Ashley της Frasers Group Plc, η οποία κατέχει ποσοστό 37%, σύμφωνα με δεδομένα της Bloomberg. Την ίδια στιγμή, η Frasers επικρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Mulberry για την αποτυχία του να παρέχει ξεκάθαρο εμπορικό σχέδιο, ενώ επικοινωνούσε μόνο με την Challice, τον κύριο μέτοχο της, για επιλογές χρηματοδότησης.

Οι μετοχές της Mulberry έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο φέτος.

Ο Baldo υπηρέτησε προηγουμένως ως διευθύνων σύμβουλος της δανέζικης μάρκας ρούχων Ganni, η οποία έγινε αγαπημένη επιλογή των νέων αγοραστών τη δεκαετία του 2010. Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από πέντε ετών ηγεσίας του στη Ganni, επέβλεψε μια σημαντική διεθνή επέκταση της μάρκας.

Πηγή: The Washington Post

