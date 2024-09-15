Μπαρ μόνο με ζημιές και άποροι κομμωτές

Χαμηλά φορολογητέα κέρδη ή ζημίες συνεχίζει να δηλώνει η πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών, γεγονός που μάλλον δικαιώνει όσους στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο υποστήριζαν τη θέσπιση ενός ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, που επικαλείται στοιχεία από την ΑΑΔΕ το 60%των ιδιοκτητών μπαρ και των κομμωτηρίων και το 47% των καταστημάτων εστίασης και των συνεργείων αυτοκινήτων δήλωσαν πως είχαν ζημίες το 2023, ενώ οι οδηγοί ταξί υποστηρίζουν πως τους μένουν καθαρά για να ζήσουν 540 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.

