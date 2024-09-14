Ελκυστικό παραμένει το story των ελληνικών τραπεζών

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι προχωρούν σε μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες, δίνοντας ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα με το story των ελληνικών τραπεζών είναι ακόμη ελκυστικό.

Οι ξένοι και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι αυξάνουν τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ενώ θεωρούν αρκετά πιθανή τις αναβαθμίσεις στα guidance των διοικήσεων των τραπεζών.

Οι θετικές προοπτικές για τον κλάδο οφείλονται στα αισιόδοξα επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάστηκαν μαζί με τα αποτελέσματα του 2023, τα οποία προβλέπουν ανθεκτικότητα στην κερδοφορία για τα έτη 2024-2026, παρά την πτώση των επιτοκίων και τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, που αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον.

Σε αναβάθμιση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών προχώρησε προσφάτως η Fitch. O οίκος αναβάθμισε σε BB με θετική προοπτική την Πειραιώς και την Alpha Bank και σε BB+ με θετική προοπτική την Εθνική και τη Eurobank. Οι δύο τελευταίες βρίσκονται ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα κατά τον οίκο. Οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν κυρίως τη βελτιωμένη αξιολόγηση της Fitch για τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Αναμένουμε, αναφέρει ο οίκος, ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να έχει καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πτώση της ανεργίας και την ανάπτυξη θα πρέπει να βοηθήσουν τις τράπεζες με τη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης να χρηματοδοτήσουν κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν επίσης τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη βελτιωμένη κερδοφορία. Η αξιολόγησή της θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω εάν συνεχιστούν οι θετικές μακροοικονομικές τάσεις. Το πιστωτικό προφίλ των τραπεζών θα συνεχίσει να ενισχύεται.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο άλλος οίκος αξιολόγησης Moody's τόνιζε ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν ισχυρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο 2024, υποστηριζόμενες από την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τη δημιουργία σταθερών εσόδων από προμήθειες και τη συγκράτηση του κόστους και των απομειώσεων, επισημαίνει η Moody's. Ως τα τέλη του 2025 αναμένει ότι τα κέρδη των τραπεζών θα παραμείνουν ισχυρά, παρά την αναμενόμενη πίεση στα περιθώρια.

Ο οίκος τονίζει ότι τα ισχυρά επαναλαμβανόμενα κέρδη και οι περιορισμένες προβλέψεις στηρίζουν τις τρέχουσες πιστοληπτικές αξιολογήσεις των τεσσάρων τραπεζών (Βaa2 με σταθερές προοπτικές για Eurobank και Εθνική και Βaa3 με σταθερές προοπτικές για Alpha Bank και Πειραιώς), σημειώνοντας ότι κατάφεραν να μειώσουν περαιτέρω τα προβληματικά δάνεια και διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα χρηματοδότηση και ρευστότητα.

Τα NPEs μειώνονται, αν και οριακά, κατεβάζοντας τον σταθμισμένο μέσο δείκτη NPE σε περίπου 3,6% τον Ιούνιο του 2024, από 4,1% το 2023. Έτσι συγκλίνουν στον μέσο όρο των μεγάλων τραπεζών της ΕΕ (2,3% τον Μάρτιο 2024), κυρίως λόγω των αναδιαρθρώσεων, της αύξησης των νέων χορηγήσεων και ορισμένων μικρών τιτλοποιήσεων.

Οι τιμές στόχοι

Morgan Stanley και Goldman Sachs «ψηφίζουν» ελληνικές τράπεζες και σε πρόσφατες εκθέσεις τους αυξάνουν τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών. Οι τιμές-στόχοι των ελληνικών τραπεζών είναι για την Τράπεζα Πειραιώς τα 5,51 ευρώ, για την Alpha Βank τα 2,5 ευρώ, για την Εθνική τα 10,43 ευρώ και για τη Eurobank τα 2,66 ευρώ. «Το μέσο περιθώριο ανόδου στους στόχους τιμών των ελληνικών τραπεζών είναι 39% και είμαστε αγοραστές σε όλες τις ελληνικές μετοχές», εξηγεί ο οίκος.

Σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Goldman Sachs, αποτυπώνοντας τις νέες εκτιμήσεις της για τα μεγέθη και τις επιδόσεις του κλάδου, μετά και την καλύτερη εικόνα που απέκτησε από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου.

Για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,90 ευρώ, από 5,30 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 11 ευρώ , από 10 ευρώ, για την Eurobank στα 2,70 ευρώ, από 2,50 ευρώ και για την Alpha Bank στα 2 ευρώ, από 1,95 ευρώ. Η σύσταση είναι buy για τις τρεις και ουδετερότητα για την Alpha Bank.

Νέες υψηλότερες τιμές για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών δίνει Deutsche Bank και δηλώνει "αγοραστής'. Οι νέες τιμές στόχοι είναι: Eurobank 2,85 ευρώ από 2,75 ευρώ, Εθνική τα 9,85 ευρώ από 9,50 ευρώ, Πειραιώς τα 5,00 ευρώ από 4,70 ευρώ και Alpha Bank τα 2,30 ευρώ έναντι 2,20 ευρώ.

Σύμφωνα με την UBS οι τράπεζες φαίνονται ελκυστικές στα τρέχοντα επίπεδα με την περίοδο ισχυρών αποτελεσμάτων β' τριμήνου και δίνει τιμές- στόχους στα 2,32 ευρώ για την Αlpha Bank , 2,74 ευρώ για τη Eurobank , 11,20 ευρώ για την Εθνική και 5,70 ευρώ για την Πειραιώς.

Το αγοραστικό σήμα της για τις μετοχές και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών επιβεβαίωσε προσφάτως η Optima Bank, δηλώνοντας ότι έρχεται ανοδική αναθεώρηση των τιμών - στόχων έπειτα από τα ισχυρά μεγέθη που παρουσίασαν στο εξάμηνο και τις αναβαθμίσεις των guidances που έκαναν οι διοικήσεις τους. Οι τιμές - στόχοι που έχει για τις τράπεζες η Optima Bank, που διατηρεί το σήμα "buy" έχουν ως εξής: Alpha Bank στα 2,10 ευρώ , Eurobank στα 2,41 ευρώ , Εθνική στα 10,84 ευρώ και Πειραιώς στα 5,50 ευρώ.

Είναι φθηνές οι τραπεζικές μετοχές;

Αν και μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν καταγράψει άνοδο κατά 24% από τις αρχές του έτους και έχουν υπεραποδώσει έναντι του πανευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη Stoxx 600 Banks (+15%), η Goldman Sachs πιστεύει ότι παραμένουν υποτιμημένες και φθηνές και ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω re-rating.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν υποχωρήσει από τα φετινά υψηλά τους 8%, παρά τη βελτίωση κατά 12% του β' τριμήνου φέτος και την αύξηση κατά 9% των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή της φετινής χρήσης.

Η Morgan Stanley διατηρεί τη σύσταση overweight σε όλες τις ελληνικές τράπεζες και εκτιμά ότι οι μετοχές είναι υποτιμημένες σε αδικαιολόγητο βαθμό.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την Optima διαπραγματεύονται με discount 21% έναντι των τραπεζών της ΕΕ, που δεν δικαιολογείται βάσει του εκτιμώμενου μέσου δείκτη αποδοτικότητας (RoaTBV) στο 14,9% το 2024.

Η αποτίμηση της μετοχής της Eurobank είναι με δείκτη τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) στο5,3 και ο δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/TBV) στο 0,85 , η Εθνική είναι με δείκτη τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) στο 5,6 και δείκτης τιμής προς λογιστική αξία (P/TBV) στο 0,81.

Η Πειραιώς διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) στις 4,4 φορές και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/TBV) στις 0,6 φορές και η Αlpha Bank διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) στις 5 φορές και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/TBV) μόλις στις 0,48 φορές.

Πηγή: skai.gr

