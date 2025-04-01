«Ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες και το δημόσιο αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας ήδη από το 2019, όταν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας ήταν εγκλωβισμένοι σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το δημόσιο, χωρίς καμία δυνατότητα μακροπρόθεσμης ρύθμισης και οικονομικής δραστηριότητας. Στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας αυτούς τη δυνατότητα να ανασάνουν από τα χρέη τους, ρυθμίζοντας τα με έναν αυτοματοποιημένο και δίκαιο τρόπο, ώστε να βάλουν σε μια τάξη τα οικονομικά τους και να πάρουν ξανά τη ζωή τους στα χέρια τους», σημειώνει σε ανάρτησή του στο facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς τα αποτελέσματα του εξωδικαστικού μηχανισμού μέχρι στιγμής φαίνεται να μας δικαιώνουν: Το 2024 είχαμε αύξηση στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού κατά 81% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν κατά το 2023, κλείνοντας έτσι το έτος με σύνολο 28.945 επιτυχών ρυθμίσεων, που αντιστοιχεί σε αρχικές οφειλές 9,5 δισ. ευρώ. Ενώ με το κλείσιμο του 1ου τριμήνου του 2025 το νούμερο αυτό διαμορφώθηκε ήδη σε 33.432 ρυθμίσεις συνόλου οφειλών 10,9 δισ. ευρώ. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι σχεδόν 33,5 χιλιάδες δανειολήπτες πέτυχαν κούρεμα έως 30% στις οφειλές τους και νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή τους έως 26 χρόνια», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Είναι ενδεικτικό ότι υπό τον παλιό εξωδικαστικό του νόμου ΣΥΡΙΖΑ, που θεσμοθετήθηκε το 2017, είχαν επιτευχθεί ελάχιστες ρυθμίσεις, περί τις 2.000, καθόλα τα έτη λειτουργίας του και ενώ το ιδιωτικό χρέος σημείωνε ήδη ιστορικά υψηλά. Λόγω αυτής της αβελτηρίας το 2019 συνολικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε 92,2 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα βρισκόμαστε στα 67,1 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των πολιτικών μας.

Ασκήσαμε επιτυχώς πίεση σε τράπεζες και servicers με σειρά μέτρων που τους υποχρέωσαν να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια. Και προχωράμε στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος κατατίθεται σήμερα στη Βουλή με έξι νέες πρωτοβουλίες που διευρύνουν την περίμετρο και στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των πολιτικών μας».

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως τα νέα ευνοϊκά μέτρα είναι τα εξής:

- Ο διπλασιασμός της περιμέτρου των επιλέξιμων οφειλετών με ετήσια εισοδήματα έως 42.000 ευρώ και περιουσία έως 360.000 ευρώ.

-Η περαιτέρω προστασία των δανειοληπτών μέσω θεσμοθέτησης της υποχρέωσης του πιστωτή να έχει καταθέσει προ της διενέργειας του πλειστηριασμού έγγραφη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη.

-Η απαλλαγή οφειλέτη για τον οποίο δεν ανοίγει πτωχευτική διαδικασία αλλά καταχωρείται στο Μητρώο Φερεγγυότητας.

-Η επέκταση προθεσμιών ώστε να μπορεί ο ευάλωτος οφειλέτης να μπει στο ενδιάμεσο πρόγραμμα.

-Η επέκταση της δυνατότητας ρύθμισης δανείων µε εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης.

-Ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης ζημιωθέντων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

«Χάρη στις πολιτικές μας για τα κόκκινα δάνεια, τόσο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού όσο και μέσω του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», οι τράπεζες είχαν σημαντική μείωση των µη εξυπηρετουμένων δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους», επισήμανε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και σημείωσε: «Το τρίτο τρίμηνο του 2024 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε το 4,6%, στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, όντας χαμηλότερο και από την περίοδο πριν την κρίση. Να θυμίσω μόνο ότι το 2019 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανερχόταν στο 40,6%! Ενώ πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η πατρίδα μας βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. ως προς το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για τη στήριξη των ευάλωτων εισοδημάτων, τη μείωση των κόκκινων δανείων και την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μας που πρέπει να λειτουργεί με δικαιοσύνη και κανόνες όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα».

Πηγή: skai.gr

