Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν προς τα 98 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

O Aμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη αποδέχθηκε όρους που περιλαμβάνουν την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών για πυρηνικά όπλα και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αν και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, την οποία επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό λόγω toy διπλού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και το Ιράν, διατηρώντας τις αγορές σε αγωνία για περαιτέρω διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Εν τω μεταξύ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔOE, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση ενός σημαντικού μέρους της διαταραγμένης παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, σημειώνει το Trading Economics.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται πτωτικά κατά 1,27%, στα 98,13 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (07:20 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαΐου) σημειώνει πτώση 1,27%, στα 93,49 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

