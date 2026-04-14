Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν περίπου 2% προς τα 97 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, αντιστρέφοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς υπήρχαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο την εξασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας πριν από τη λήξη της τρέχουσας εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε ξεκινήσει επαφές με την Ουάσινγκτον, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδειξε έτοιμος να συνεχίσει τον διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου και των κανονισμών.

Και οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο, ωθώντας τον Τραμπ να ανακοινώσει αποκλεισμό στις αποστολές ιρανικού πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, μια έκθεση του ΟΠΕΚ+ αποκάλυψε ότι η παραγωγή του Οργανισμού μειώθηκε κατά 7,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, κυρίως λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ. Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην επερχόμενη μηνιαία έκθεση του IEA για σαφέστερα μηνύματα σχετικά με τις παγκόσμιες συνθήκες προσφοράς-ζήτησης, σύμφωνα με το Trading Economics.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται πτωτικά κατά 1,65%, στα 97,72 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:30 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαΐου) σημειώνει πτώση 2,32%, στα 96,78 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

