Μικρή αύξηση των αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων τον Απρίλιο

Μικρή αύξηση παρουσίασαν οι νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων τον Απρίλιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 24.404 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 23.711 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%.

Τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2023, είχε καταγραφεί σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση και συγκεκριμένα κατά 29,3%.

Πιο αναλυτικά, τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2025 ανέρχονται σε 15.658 έναντι 14.343 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2%.

Τον ίδιο μήνα, η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) ανήλθε σε 7.377 έναντι 8.748 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 15,7%.

Τον Απρίλιο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 είχε καταγραφεί αύξηση 60,0%.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2025 ανέρχονται σε 7.037 έναντι 8.342 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 15,6%.

Μικρή μείωση των αδειών στο τετράμηνο

Οριακή μείωση, όμως, παρουσίασαν οι νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω διάστημα, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 86.803 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 87.203 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,5%.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023 είχε καταγραφεί αύξηση 9,8%.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους ανέρχονται σε 51.457 έναντι 53.714 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%.

Το ίδιο διάστημα, η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) ανήλθε σε 22.407 έναντι 23.235 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,6%.

Αύξηση 25,3% είχε παρουσιάσει το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2025 ανέρχονται σε 21.236 έναντι 21.917 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,1%.



Πηγή: skai.gr

