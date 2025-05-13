ΣΕΒ: Το 1ο συνέδριο με πραγματικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

To συνέδριο «AI στην Πράξη: Πώς θα Εφαρμόσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις μας», πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο ΣΕΒ. Πρόκειται για μια από τις πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες ανάδειξης πρακτικών εφαρμογών AI στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο μέχρι σήμερα.

Το συνέδριο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τα Μέλη του ΣΕΒ, με τη συμμετοχή πάνω από 1.000 στελεχών επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις-Μέλη του ΣΕΒ παρουσίασαν πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών AI στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις επιτυχούς ενσωμάτωσης.

Ανοίγοντας το συνέδριο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε πως «ανεξαρτήτως του επιπέδου ενημέρωσης της κάθε επιχείρησης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι θα επηρεάσει καθοριστικά τις ζωές όλων μας στο μέλλον και θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν δειλά να υιοθετούν την ΤΝ, αλλά πρέπει να επιταχύνουν και να επενδύσουν στους απαραίτητους πόρους και δεξιότητες».

Στο συνέδριο, συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι από 35 εταιρείες, οργανισμούς και startups, όλοι τους early adopters, οι οποίοι ανέδειξαν όχι μόνο τα σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση του ΑΙ, αλλά και τη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας που θα ενισχύσουν την κατανόηση και την εμπιστοσύνη γύρω την αξιοποίηση του ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν πρακτικές εφαρμογές του ΑΙ σε πολλές και κρίσιμες διαστάσεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα της εργασίας, η εφοδιαστική αλυσίδα, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση ταλέντου, η προληπτική συντήρηση, η έρευνα & ανάπτυξη προϊόντων, η διαχείριση ενέργειας, η οικονομική διαχείριση και η νομική υποστήριξη. Ειδικά πάνελ και case studies ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο η ΑΙ επαναπροσδιορίζει τους χώρους εργασίας, επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων, βελτιστοποιεί εσωτερικές διαδικασίες, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι όροι επιτυχίας για τη μαζική υιοθέτηση του ΑΙ, οι δεξιότητες που θα απαιτηθούν στο άμεσο μέλλον, καθώς και η στρατηγική σημασία της τεχνολογικής ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η φετινή έρευνα «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν – BusinessPulse» του ΣΕΒ είχε ειδική ενότητα για το ΑΙ η οποία επιβεβαιώνει την ανάγκη επιτάχυνσης της αξιοποίησής του ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα:



Μόλις το 25,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει έστω και κάποια εμπειρία ή επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Οι υπόλοιπες είτε δεν έχουν ξεκινήσει (18,5%), είτε δεν σχεδιάζουν καμία δράση για το επόμενο έτος (55,1%).



Οι βασικοί τομείς στους οποίους γίνεται ήδη ή σχεδιάζεται η χρήση ΑΙ περιλαμβάνουν:

Μάρκετινγκ & Πωλήσεις: 56,3%

Εσωτερικές λειτουργίες: 50,4%

ΙΤ (Πληροφορική): 35,5%

Οι αναμενόμενες ωφέλειες από την αξιοποίηση της ΑΙ, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ή σχεδιάζουν υιοθέτηση:

Καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων: 68,4%

Μείωση ανθρώπινων σφαλμάτων: 65,1%

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών: 63,8%

Ταχύτερες και ποιοτικότερες αποφάσεις: 59,5%

Αυξημένη παραγωγικότητα: 57,2%

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών: 54,5%

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την υιοθέτηση ΑΙ είναι:

Έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού: 39,8%

Συμβατότητα AI με υφιστάμενες υποδομές ΙΤ: 30,5%

Περιορισμένη συνάφεια με το αντικείμενο της επιχείρησης: 29,9%

Διαθεσιμότητα & ποιότητα δεδομένων: 29,2%

Κυβερνοασφάλεια: 29,0%

Οι σημαντικότεροι φόβοι που εκφράζουν οι επιχειρήσεις:

Απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών / δεδομένων: 36,6%

Λανθασμένες αποφάσεις λόγω συστάσεων ΑΙ: 26,9%

Σε σχέση με την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε ΑΙ τα επόμενα 3 χρόνια:

Μόνο το 34,5% την αξιολογεί ως «ισχυρή ή επαρκή»

Το 58,9% τη χαρακτηρίζει ως «περιορισμένη ή ανεπαρκή»

Στο συνέδριο και στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΣΕΒ για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις, ανακοινώθηκε η έναρξη του νέου AI Bootcamp που υλοποιείται από τον ΣΕΒ, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School. Πρόκειται για ένα 20ωρο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει άμεσα, και απευθύνεται σε μη τεχνικά στελέχη επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου, τα οποία θα ηγηθούν ενός προγράμματος μετασχηματισμού της επιχείρησης που εργάζονται με GenAI. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

την κατανόηση των βασικών εννοιών του Generative AI,

την ανάπτυξη και αξιολόγηση use cases με επιχειρησιακή αξία, και

τη διάχυση της γνώσης μέσα στον οργανισμό τους.

Ο ΣΕΒ ήδη υλοποιεί την πρωτοβουλία «R U AI?» για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, έχει δημοσιεύσει «Πρακτικό οδηγό για την ΤΝ», ενώ υλοποιεί και το πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης «AI for all», σε συνεργασία με τη Google, στο οποίο έχουν συμμετάσχει 1.750 εργαζόμενοι από 12 επιχειρήσεις-μέλη.



Ο κ. Μάρκος Βέρεμης, μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ, επικεφαλής της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Συνδέσμου και εταίρος στην BigPi Ventures, υπογράμμισε τη ρήση του Λάρι Σάμερς, σύμφωνα με την οποία «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν θα αντικαταστήσουν εκείνους που δεν τη χρησιμοποιούν».

O Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ, επικεφαλής της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Συνδέσμου και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture, τόνισε: «Οι επιχειρήσεις, στη διαδικασία ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία τους, πρέπει να επικεντρωθούν στο ανθρώπινο δυναμικό για να πετύχουν ένα τριπλό αποτέλεσμα: επιτάχυνση δημιουργίας οικονομικής αξίας, ενίσχυση της παραγωγικότητας, και ουσιαστικότερο αντικείμενο εργασίας για αυτούς που θα αγκαλιάσουν την ΤΝ. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πολλαπλασιάσουν το αποτύπωμά τους, αυξάνοντας την παραγωγή καινοτόμων ιδεών και την εξερεύνηση νέων πεδίων δραστηριότητας με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ΤΝ.»

Όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κα Ράνια Αικατερινάρη: «Η επιτυχής υιοθέτηση της ΤΝ δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τους ανθρώπους, την εκπαίδευσή τους και τις εμπειρίες που αποκτούν στη διάρκεια αυτού του τεχνολογικού ταξιδιού. Προϋπόθεση για την επιτυχημένη ενσωμάτωση είναι η εξοικείωση και ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων, γιατί η προστιθέμενη αξία του ανθρώπου παραμένει αναντικατάστατη στα οφέλη που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη».

«Η δυσκολία δεν έγκειται τόσο στην ανάπτυξη νέων ιδεών, όσο στην απόδραση από τις παλιές». Με αυτή τη φράση του Τζον Μέιναρντ Κέυνς έκλεισε το συνέδριο ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να μη μείνουν πίσω.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες:

Gold Sponsor: D.I.S. - Dynamic Integrated Solutions

Silver Sponsors: Accenture, COSMΟΤΕ TELEKOM, Google

Bronze Sponsor: Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Sponsors: Coca-Cola 3E, Grant Thornton, Siemens, UTECO SA, Vodafone, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Reception Sponsor: Coca-Cola 3E

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.