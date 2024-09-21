Ένα εργοστάσιο με.. βαρύ παρελθόν, στο οποίο έχει μπει λουκέτο θα ανοίξει εκ νέου μόνο για τη Microsoft, ώστε να ικανοποιήσει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του τεχνολογικού γίγαντα.

Πρόκειται για το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας Three Mile Island, το οποίο είναι υπεύθυνο για το χειρότερο ατύχημα στην ιστορία της πυρηνικής ενέργειας των ΗΠΑ.

Το ατύχημα

Μια δυσλειτουργία στο σύστημα, τεχνικά προβλήματα και κακοί χειρισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση ενός εκ των δυο αντιδραστήρων του πυρηνικού εργοστασίου.

Ολα ξεκίνησαν στις 28 Μαρτίου του 1979, στις 4:00 τα ξημερώματα. Βλάβη στον αντιδραστήρα Unit 2 (TMI-2) είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργεί σε ισχύ 97%. Μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη εμπόδισε τις κύριες αντλίες τροφοδοτικού νερού να στείλουν νερό στις ατμογεννήτριες που αφαιρούν θερμότητα από τον πυρήνα του αντιδραστήρα (3). Αυτό προκάλεσε την αυτόματη απενεργοποίηση της τουρμπίνας-γεννήτριας του σταθμού και στη συνέχεια του ίδιου του αντιδραστήρα. Η πίεση στο πρωτεύον σύστημα (το τμήμα των πυρηνικών σωληνώσεων) άρχισε να αυξάνεται. Για να ελεγχθεί αυτή η πίεση, άνοιξε η πιλοτική βαλβίδα εκτόνωσης. Η βαλβίδα θα έπρεπε να κλείσει όταν η πίεση έφτασε στα κατάλληλα επίπεδα, ωστόσο κόλλησε και έμεινε ανοιχτή. Κάτι το οποίο δεν αποτύπωναν τα όργανα στο δωμάτιο ελέγχου, με το προσωπικό του εργοστασίου να θεωρεί ότι η βαλβίδα είχε κλείσει. Ως αποτέλεσμα, το νερό που χρησιμοποιείτο για την ψύξη, μολυσμένο με ραδιενέργεια, περνούσε από την ανοιχτή βαλβίδα σε διπλανά κτήρια, ενώ ο πυρήνας άρχισε να υπερθερμαίνεται επικίνδυνα. Οι συναγερμοί άρχισαν να χτυπούν και το προσωπικό, μη γνωρίζοντας ότι τα όργανα ελέγχου δεν λειτουργούσαν σωστά και ότι ο αντιδραστήρας είχε υπερθερμανθεί, έκλεισε το σύστημα νερού έκτακτης ανάγκης.

Η μερική κατάρρευση του Αντιδραστήρα ΙΙ είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση (άγνωστης ποσότητας) ραδιενεργών αερίων και ραδιενεργού ιωδίου στο περιβάλλον.

Το εργοστάσιο σταμάτησε να λειτουργεί, ενώ τα σχέδια για κατασκευή νέων εργοστασίων απορρίφθηκαν και τη δεκαετία του ‘80 και τη δεκαετία του ‘90.

Το εργοστάσιο έκλεισε οριστικά το 2019.

Ανοίγει ξανά μετά από 5 χρόνια

Η Constellation Energy ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Μονάδα Αντιδραστήρα 1(Unit 1 reactor), που έκλεισε πριν πέντε χρόνια, πρόκειται να «αποκτήσει και πάλι ζωή» το 2028, γεγονός που εξαρτάται από την έγκριση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Πυρηνικών.

Η Microsoft θα αγοράσει την απελευθερωμένη από άνθρακα ενέργεια που παράγεται από αυτό, για να τροφοδοτήσει τα κέντρα δεδομένων της και έτσι να υποστηρίξει ενεργειακές ανάγκες της δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας με εικοσαετή ισχύ, την οποία η Constellation αποκάλεσε ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, δεν έχουν ακόμα «κλειδωθεί».

«Η ενεργειακή τροφοδότηση βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων, είναι κομβικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία του έθνους μας και την τεχνολογική του ανταγωνιστικότητα. Επίσης, απαιτεί άφθονη ενέργεια, που δεν χρησιμοποιεί άνθρακα και είναι διαθέσιμη κάθε ώρα και στιγμή και κάθε μέρα. Τα πυρηνικά είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που είναι συνεπείς σε αυτούς τους στόχους και μπορούν να τους εκπληρώσουν», δήλωσε ο CEO της Constellation, Joe Dominguez, σε δελτίο τύπου.

Οι υποστηρικτές της καθαρής ενέργειας, όπως και οι επιχειρήσεις βλέπουν την πυρηνική ενέργεια ως μια πηγή ενέργειας που έχει μηδενικές απαιτήσεις για καύση άνθρακα και που είναι ανεξάντλητη. Ένα σημαντικό προτέρημα της πυρηνικής διάρκειας είναι ότι διατίθεται σε όλες τις ώρες της ημέρας, μέρα-νύχτα, σε αντίθεση με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια έχει και επικριτές. Πρόκειται κυρίως για περιβαλλοντικά γκρουπ, που επικρίνουν τις επί δεκαετίες ρυπές της πυρηνικής ενέργειας.

Το να ανοίξει ξανά η Μονάδα Αντιδραστήρα 1(Unit 1 reactor), θα προσθέσει 3.400 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει το δίκτυο με 800 megawatts ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Constellation. Επίσης, προβλέπεται ότι θα προσθέσει 16 δισεκατομμύρια δολάρια στο GDP της Πενσιλβάνια, όπου είναι τοποθετημένες οι βάσεις πυρηνικών.

Οι ενεργειακές ανάγκες αναμένεται ότι θα αυξηθούν όσο οι τεχνολογικοί γίγαντες χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για να τροφοδοτήσουν τις ανάγκες δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, θα αυξηθούν οι ανάγκες για πυρηνική ενέργεια, που δεν χρησιμοποιεί άνθρακα και έτσι συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Η κίνηση ενισχύεται, επίσης, από το νομοσχέδιο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για το κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει φορολογικές πιστώσεις δισεκατομμυρίων για την παροχή κινήτρων για καθαρή ενέργεια από πυρηνική ενέργεια, εκτός από την αιολική, την ηλιακή και το καθαρό υδρογόνο. Η κυβέρνηση Μπάιντεν και το Κογκρέσο έχουν συγχρόνως διοχετεύσει δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση για να σταματήσουν το κλείσιμο των παλαιών εργοστασίων.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί σταθμό στις προσπάθειες της Microsoft να απελευθερώσει το δίκτυο ενέργειας της από την καύση άνθρακα και έτσι να υποστηρίξει τη δέσμευσή της για αρνητική χρήση άνθρακα», δήλωσε Bobby Hollis, αντιπρόεδρος ενέργειας της Microsoft.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.