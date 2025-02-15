Πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της απαλλαγής μεγάλων κατηγοριών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα βάρη του παρελθόντος θέτει σε εφαρμογή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πρόκειται για τρεις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην άντληση φθηνότερου χρήματος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου, στην περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους όλων των εταιρειών καθώς και στην δυνατότητα ρύθμισης με ευνοϊκούς όρους των κόκκινων δανείων ευρύτερων κατηγοριών δανειοληπτών ( επιχειρήσεων και νοικοκυριών).

Οι δύο πρώτες ανακοινώθηκαν ήδη από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ η τρίτη έχει δρομολογηθεί από το υπουργείο Εργασίας στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Αφορούν στο νέο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της Κεφαλαιαγοράς, στον διπλασιασμό των κριτηρίων ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των κόκκινων δανείων που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερωρίες, υπερεργασία νυχτερινά και αργίες που προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Έχοντας διασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και δρομολογήσει νέες μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομικών θέτει τώρα ως προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον και να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας.

Αναβάθμιση Κεφαλαιαγοράς

Το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της Κεφαλαιαγοράς προβλέπει νέους εναλλακτικούς τρόπους άντλησης φθηνών κεφαλαίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου. Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

α) αυξάνεται σημαντικά η έκπτωση δαπανών για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΧΑ. Συγκεκριμένα διπλασιάζεται η έκπτωση δαπανών που αφορούν την προετοιμασία ένταξης των επιχειρήσεων αυτών στο Χρηματιστήριο.

β) Μειώνεται από 15% σε 5% ο συντελεστής φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων που αποκτούν φυσικά πρόσωπα - φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Έτσι διαμορφώνεται ομοιόμορφο καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης των ημεδαπών και αλλοδαπών επενδυτών για το εισόδημα από τόκους, ανεξαρτήτως του τόπου χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης των εν λόγω ομολογιών (Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες εκτός Ε.Ε.).

γ) Επεκτείνονται τα κίνητρα που ισχύουν για τους επενδυτικούς αγγέλους (angel investors) και για επενδύσεις στην Εναλλακτική Αγορά. Σύμφωνα με τα κίνητρα αυτά, ποσό ίσο με το 50% της εισφοράς τους εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα, μέχρι τις 300.000€.

δ) Αυξάνεται από 5 σε 8 εκατ. ευρώ ετησίως το όριο του τζίρου για την έκδοση πληροφοριακού δελτίου αντί ενημερωτικού δελτίου σε δημόσιες προσφορές κινητών αξιών. Έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χ.Α. καθώς το κόστος για την έκδοση πληροφοριακού δελτίου, που παρέχει επίσης ουσιαστική πληροφόρηση στους επενδυτές, είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου.

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Με τις νέες ρυθμίσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών διπλασιάζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό και να ρυθμίσουν το δάνειό τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που αφορούν μεταξύ άλλων μείωσης οφειλής έως 28%. Με βάση το προηγούμενο καθεστώς δικαίωμα ένταξης στον Εξωδικαστικό είχαν μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με ανώτατο όριο μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών οφειλών τα 300.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, μέσω του Εξωδικαστικού έχουν ρυθμιστεί 30.515 κόκκινα δάνεια που αφορούν συνολικές οφειλές 10 δισ ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση των ρυθμίσεων και του συνολικού ποσού των κόκκινων δανείων που θα τακτοποιηθεί.

Μείωση εισφορών

Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες προωθεί το υπουργείο Εργασίας όπως ανακοίνωση η Ν. Κεραμέως. Με το μέτρο αυτό επιχειρείται η νέα μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ως κίνητρο για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση των προσλήψεων. Σημειώνεται ότι από το 2019 οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν περιοριστεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.