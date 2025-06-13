Από 1η Σεπτεμβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G για δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Με τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται ως νέα ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G (Business to Government) για δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης η 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ορίζονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Αναλυτικά, με βάση τη νομοθεσία, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και παράλληλα οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα οποία είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Επιπλέον, αναφορικά με τις εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων και δαπανών, προστίθεται η περίπτωση των δαπανών συμβάσεων μίσθωσης έργου που συνάπτονται μεταξύ φυσικών προσώπων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Συνεπώς, οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι οι κάτωθι:

1. Δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, και συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 117Α και 327Α του ν. 4412/2016 (ήσσονος αξίας).

2. α) Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4412/2016, β) συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 4412/2016 και γ) συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4413/2016.

3. Λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ.

4. Λοιπές δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως αξίας, που χαρακτηρίζονται απόρρητες και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ν. 4412/2016 και 4413/2016.

5. Δαπάνες συμβάσεων μίσθωσης έργου που συνάπτονται μεταξύ φυσικών προσώπων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

