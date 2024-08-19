Η METLEN Energy & Metals εγκαινίασε το δεύτερο ιδιόκτητο έργο της στη Χιλή, το φωτοβολταϊκό πάρκο Doña Antonia, μια επένδυση συνολικά 65 εκατ. δολαρίων, με εγκατεστημένη ισχύ 90 MW, ώστε να παρέχει 100% ανανεώσιμη ενέργεια για την πράσινη ανάπτυξη της χώρας.

Στην τελετή εγκαινίων έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας πρέσβης στη Χιλή, κ. Νικόλαος Πιπερίγκος, ο γερουσιαστής της περιφέρειας Κοκίμπο, κ. Σέρχιο Γκαχόνα, ο βουλευτής, Μάρκο Αντόνιο Σουλάνταϊ, καθώς και περιφερειακοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι γειτονικών κοινοτήτων.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Doña Antonia, το οποίο διαθέτει 151.920 πάνελ, έχει ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακών έργων της περιοχής και έχει κατασκευαστεί σε έκταση 200 εκταρίων, 14 χιλιόμετρα βόρεια του Οβάλλε, στην περιοχή Κοκίμπο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2023, με περισσότερους από 400 εργαζόμενους, και στο τέλος του 2025 θα διαθέτει και μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας (BESS), συμβάλλοντας σε μείωση κατανάλωσης μέσω αποθήκευσης της ενέργειας, που θα συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του πάρκου, πραγματοποιήθηκαν παράλληλα συναντήσεις με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να εκπονηθεί ειδικό έργο για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς ενός γειτονικού πάρκου, του "Panulcillo II". Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα μέλη της τοπικής κοινότητας, είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής, με εγκατάσταση ενημερωτικών σημάνσεων, κατασκευή ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου δικτύου πεζοδρομίων, τοποθέτησης τόσο σημείων ανάπαυσης για τους πολίτες, όσο και οικολογικών κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι κατασκευάστηκαν από 1.200 κιλά ανακυκλωμένου πλαστικού.

Ο Juan Pablo Toledo, Country Manager της METLEN LATIN AMERICA (LATAM), δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι «καθώς γιορτάζουμε αυτά τα εγκαίνια, προσβλέπουμε σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Το πάρκο Doña Antonia είναι πολλά περισσότερα από φωτοβολταϊκά πάνελ. Είναι μια απτή απόδειξη των όσων μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί με ένα κοινό, παγκόσμιο όραμα, το οποίο η METLEN πραγματοποιεί από την Ελλάδα, τη Λατινική Αμερική ή τη Χιλή. Το Doña Antonia μας υπενθυμίζει ότι ο δρόμος προς έναν βιώσιμο κόσμο δεν είναι ατομικός, αλλά απαιτεί τη συλλογική προσπάθεια των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων».

Μετά τα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού πάρκου Doña Antonia και του πάρκου Willka (109,2 MW), που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, τα πάρκα Tocopilla (227 MW) και Tamarico (167 MW) θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2024. Μέσω αυτών των τεσσάρων έργων, η συνολική επένδυση της METLEN στη Χιλή θα φθάσει τα 460 εκατ. δολάρια. Σημειώνεται, τέλος, ότι η METLEN θα παρέχει ενέργεια στην Enel Chile, με την οποία έχει ήδη υπογράψει συμφωνία πώλησης ηλιακής ενέργειας (PPA).

Πηγή: skai.gr

