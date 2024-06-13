Στην επιτυχημένη πορεία του κλάδου του τουρισμού τα τελευταία χρόνια και στη συμμετοχή του στο ΑΕΠ σε ιστορικά υψηλά αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι η χώρα πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτής της επιτυχίας, σημειώνοντας ότι αυτή η διαχείριση δεν είναι εύκολη.

Αναφέρθηκε και στον λεγόμενο «υπερτουρισμό» τονίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, παρά μόνο σε έναν ή δύο προορισμούς. «Αλλά να το ανάγουμε σε καθολικό πρόβλημα είναι εκτός από ανακριβές, και αυτοκαταστροφικό» υπογράμμισε ο κ. Καραβίας και συμπλήρωσε:

«Υπάρχουν ζητήματα; Ασφαλώς. Έχουμε πρόβλημα υποδομών. Χρειαζόμαστε γρήγορα μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές. Ευτυχώς, υπάρχουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και τα άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια, αν τα αξιοποιήσουμε πλήρως και με σωστή στόχευση για το μέγιστο θετικό αντίκτυπο. Χρειάζεται ρύθμιση ορισμένων πτυχών και να επιταχύνουμε τα πολλά σημαντικά βήματα που έχουν ήδη γίνει, με δική σας κυρίως πρωτοβουλία, για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο φιλοξενίας, με προτεραιότητα στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία».

Αναλυτικά, ο κ. Καραβίας ανέφερε στην ομιλία του:

«Αγαπητοί μας εταίροι του τουριστικού κλάδου,

Το να πω ότι ο τουρισμός είναι ο κλάδος που στήριξε τη χώρα στην κρίση θα ήταν πλεονασμός. Όπως επίσης είναι γνωστό, ότι τώρα καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ - με την συνολική συμμετοχή του στο ΑΕΠ σε ιστορικά υψηλά. Ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που θα έχει συνέχεια. Ενώ το 2009, τα 4στερα και 5στερα ξενοδοχεία ήταν το 15% του συνόλου, σήμερα αυτά έχουν ξεπεράσει το 25%. Διεθνή brands έρχονται στη χώρα μας για πρώτη φορά. Και ελληνικά brands επεκτείνονται ή σχεδιάζουν την επέκτασή τους εκτός συνόρων.

Στη Eurobank, ως στρατηγικός εταίρος του ΣΕΤΕ και του ελληνικού τουρισμού είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που στηρίξαμε αυτή την πορεία. Ο τουρισμός είναι και παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας μας.

Τα ζητήματα σήμερα είναι διαφορετικής τάξης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της επιτυχίας. Το 2010 η Ελλάδα υποδέχθηκε 15 εκατομμύρια επισκέπτες. Πέρυσι άγγιξαν τα 33 εκατομμύρια. Φέτος, περιμένουμε άλλη μια χρονιά-ρεκόρ. Η διαχείριση μιας τέτοιας μεταβολής -εκτιμώντας μάλιστα ότι θα είναι μόνιμη και έχουμε στόχο η εισροή να αυξηθεί περαιτέρω- δεν είναι εύκολη. Μήπως δεν αντέχουμε την επιτυχία, λες και η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολλές αντίστοιχες. Βλέπουμε πάντοτε τη σκοτεινή πλευρά; Παρατηρώ ότι αναπτύσσεται ένας δημόσιος διάλογος γύρω από το λεγόμενο «υπερτουρισμό». Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τέτοιο ζήτημα. Ίσως ένας ή δύο προορισμοί, σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη μορφή προσέλευσης τουριστών. Αλλά να το ανάγουμε σε καθολικό πρόβλημα είναι εκτός από ανακριβές, και αυτοκαταστροφικό.

Υπάρχουν ζητήματα; Ασφαλώς. Έχουμε πρόβλημα υποδομών. Χρειαζόμαστε γρήγορα μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές. Ευτυχώς υπάρχουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και τα άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια, αν τα αξιοποιήσουμε πλήρως και με σωστή στόχευση για το μέγιστο θετικό αντίκτυπο. Χρειάζεται ρύθμιση ορισμένων πτυχών και να επιταχύνουμε τα πολλά σημαντικά βήματα που έχουν ήδη γίνει, με δική σας κυρίως πρωτοβουλία, για την μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο φιλοξενίας, με προτεραιότητα στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία.

Θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις. Είμαστε εδώ, πάντοτε στρατηγικός εταίρος του ΣΕΤΕ και του ελληνικού τουρισμού, για να τις υποστηρίξουμε με τεχνογνωσία στη χρηματοδότηση και με κεφάλαια. Με εθνικό σχεδιασμό για τις υποδομές, με ιδιωτικές πρωτοβουλίες από εσάς και με τη δική μας συμβολή ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να υποδεχτεί περισσότερους επισκέπτες, να τους προσφέρει ακόμη καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία και να στηρίξει μακροπρόθεσμα και βιώσιμα την ευημερία στην Ελλάδα - δεν χρειάζεται μιζέρια, χρειάζεται να στηρίξουμε τους πρωτοπόρους της μετάβασης στο τουριστικό προϊόν του μέλλοντος, που μπορεί να ταυτιστεί με την Ελλάδα».

