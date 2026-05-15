Μέση Ανατολή: Πώς Κίνα - ΗΠΑ μείωσαν τον αντίκτυπο της πετρελαϊκής κρίσης και απέτρεψαν την περαιτέρω άνοδο των τιμών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συνέβαλαν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου, περιορίζοντας την άνοδο των τιμών παρά τη μεγάλη διαταραχή στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον IEA, η απώλεια περίπου 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως από τον Περσικό Κόλπο έχει εν μέρει καλυφθεί από αυξημένες εξαγωγές των ΗΠΑ και μειωμένες εισαγωγές της Κίνας.

Παρά τις ενέργειες εξισορρόπησης, τα αποθέματα πετρελαίου σε ΗΠΑ και Κίνα καθορίζουν την αντοχή της αγοράς μέχρι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν καθοριστική στήριξη στην αγορά πετρελαίου, συνέβαλαν στον μετριασμό της τεράστιας διαταραχής στην προσφορά στη Μέση Ανατολή και εμπόδισαν τις τιμές της ενέργειας να εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αυτή την εβδομάδα, η αγορά πετρελαίου έχει χάσει περίπου 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα (bpd) σε εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 10% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν την Πέμπτη λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο χαμηλότερο από τις τιμές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μικρότερων διαταραχών εφοδιασμού, όπως αυτή μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μια εξήγηση είναι ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ασκούν σημαντική επιρροή στην αγορά πετρελαίου και την αξιοποιούν για να συμβάλουν στην κάλυψη του κενού στην προσφορά. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και σημαντικός εξαγωγέας.

Οι εξαγωγές αυξάνονται, οι εισαγωγές μειώνονται

Σύμφωνα με τον IEA, οι εξαγωγές πετρελαίου από χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, η Κίνα μείωσε τις εισαγωγές πετρελαίου της κατά 3,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη συνολική ημερήσια κατανάλωση της Ιαπωνίας.

Συνολικά, οι αυτές κινήσεις ανέρχονται σε 7,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ή περίπου το 70% των εξαγωγών που χάθηκαν από τον Κόλπο. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία, από την άλλη πλευρά, μείωσαν συνολικά τις εισαγωγές τους κατά 3,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του IEA.

«Οι ΗΠΑ και η Κίνα προβαίνουν σε σημαντικές προσαρμογές για να αντισταθμίσουν τη διακοπή των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο», ανέφερε ο αναλυτής της Deutsche Bank Michael Hsueh.

«Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο οι τιμές του διεθνούς δείκτη αναφοράς, του Brent, δεν έχουν εκτοξευθεί στα 120 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο Hsueh.

Η μείωση των εισαγωγών της Κίνας είναι «αξιοσημείωτη» και αποτελεί «το σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα» που εξηγεί γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι υψηλότερες, ανέφερε ο Martijn Rats, αναλυτής εμπορευμάτων της Morgan Stanley.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι, ωστόσο, σαφές πότε το Στενό θα ανοίξει ξανά στην εμπορική ναυσιπλοΐα, με όγκους που θα πλησιάζουν τα προπολεμικά επίπεδα.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων στις ΗΠΑ. Ο Ράιτ ανέφερε ότι η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως, θα αγοράζει περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στο μέλλον.

«Υποψιάζομαι ότι θα δούμε αύξηση στις εισαγωγές πετρελαίου τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Υπό πίεση τα αποθέματα

«Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να διατηρήσουν τις αυξημένες εξαγωγές και τις μειωμένες εισαγωγές τους μέχρι να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Rats.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, τον Δεκέμβριο του 2025 η Κίνα διέθετε 1,4 δισ. βαρέλια στα στρατηγικά της αποθέματα πετρελαίου, τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Το Πεκίνο φαίνεται να μπορεί να αυτοσυντηρηθεί για μήνες και πιθανώς για το υπόλοιπο του έτους, ακόμη και αν τα αποθέματά του μειωθούν κατά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανέφερε ο Rats.

Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα των ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση, ανέφερε ο Rats. Η αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ προέρχεται κυρίως από τα αποθέματά τους, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού αποθέματος, και όχι από αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, πρόσθεσε ο αναλυτής.

«Η ικανότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτό το υψηλό επίπεδο εξαγωγών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά φαίνεται να δέχεται μεγαλύτερη πίεση», σημείωσε ο Rats.

Οι ΗΠΑ διέθεταν αποθέματα 413 εκατ. βαρελιών στο τέλος του περασμένου έτους, τα δεύτερα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τον Μάρτιο συμφώνησαν να διαθέσουν 172 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματά τους ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση.

Οι ΗΠΑ θα αναπληρώσουν κάθε βαρέλι πετρελαίου που αποδεσμεύουν από τα στρατηγικά αποθέματα, δήλωσε στο μεταξύ την Παρασκευή ο Κρις Ράιτ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Τέξας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Αποδεσμεύουμε πετρέλαιο αυτή τη στιγμή και, για κάθε βαρέλι που αποδεσμεύουμε, θα επαναφέρουμε τουλάχιστον 1,2 βαρέλια πετρελαίου στα αποθέματα. Θα το αφήσουμε πιο γεμάτο από ό,τι όταν ξεκινήσαμε», ανέφερε ο Ράιτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.