Τα ενοίκια στη Βρετανία εκτός Λονδίνου μειώθηκαν σε τριμηνιαία βάση για πρώτη φορά από το 2019 λόγω κυρίως της πτώσης της ζήτησης από τους ενοικιαστές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από τον ιστότοπο ακινήτων Rightmove.

Το μέσο διαφημιζόμενο ενοίκιο για νέες μισθώσεις του ιδιωτικού τομέα εκτός Λονδίνου μειώθηκε κατά 0,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2024 στις 1.341 λίρες (1.672 $) το μήνα. Αυτό ήταν 4,7% υψηλότερο από ένα χρόνο νωρίτερα, τη μικρότερη ετήσια αύξηση από το 2021.

Τα ενοίκια στο Λονδίνο αυξήθηκαν για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο, αλλά μόνο κατά ένα οριακό 0,1% στις 2.695 λίρες το μήνα, 2,4% περισσότερο από πέρυσι.

Τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί από την έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά κατοικίας της Βρετανίας, κάτι που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Keir Starmer στοχεύει να αντιμετωπίσει χαλαρώνοντας τους κανόνες σχεδιασμού για νέες κατασκευές.

Η Rightmove είπε ότι ο αριθμός των διαθέσιμων ενοικιαζόμενων ακινήτων στην αγορά αυξήθηκε κατά 13% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, βοηθούμενος από τη μείωση κατά 16% στον αριθμό των υποψήφιων ενοικιαστών. Ωστόσο, οι αιτήσεις ήταν ακόμη αυξημένες 10 ανά ενοικίαση ακινήτου, διπλάσιο από τον αριθμό πριν από την πανδημία.

«Οι πράκτορες αναφέρουν ότι ορισμένοι ενοικιαστές επιλέγουν να μείνουν στη θέση τους αντί να μετακινηθούν λόγω κόστους, και ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες επέλεξαν να βγουν από την αγορά, υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι άλλοι, ίσως μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν», δήλωσε η Rightmove. .

Η πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και η αύξηση των μισθών επέτρεψαν επίσης σε ορισμένους ενοικιαστές να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι, πρόσθεσε η Rightmove.

Πηγή: reuters.com

